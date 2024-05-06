Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая

Везде близится развязка, как в европейских турнирах, так и национальных первенствах. В полуфиналах ЛЧ, ЛЕ и ЛК страсти накалены до предела, также хватает интриги, например, в чемпионатах Украины и Англии. Матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", ответный поединок "Реала" и "Баварии", украинское дерби на "Вайталити Стэдиум" – неделя выдастся насыщенной.

Понедельник, 6 мая

Неделя начнется матчами чемпионата Украины, "Днепр-1" постарается не свалиться с 4-й строчки и сохранить работу для Максимова. Ближе к вечеру встретятся команды, которые, если не случится чудо, покинут Высший украинский дивизион по итогам сезона. Также будет что посмотреть любителям Серии А, Лиги 1 и болельщикам "МЮ".

13:35. "Днепр-1" – "Кривбасс". УПЛ. 1+1 media

18:00. "Верес" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Салернитана" – "Аталанта". Серия А. Megogo

21:45. "Удинезе" – "Наполи". Серия А. Megogo

22:00. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Megogo / Setanta Sports App

22:00. "Лилль" – "Лион". Лига 1. Megogo

Вторник, 7 мая

Один поединок, зато какой. "Боруссия", выиграв минимально в Дортмунде (1:0), едет в столицу Франции. Будет очень и очень интересно. Жаркий прием немцам обеспечен, ведь Мбаппе и компания хотят отыграться и выйти в финал главного клубного европейского турнира.

22:00. "ПСЖ" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

Среда, 8 мая

Один из полуфиналов Лиги конференций состоится в среду, а не в четверг, и выступит разогревом к главному блюду мидвика. Конечно же, все мы ждем матч "Реал" – "Бавария", вторую часть противостояния этих команд. В Мюнхене была оформлена ничья 2:2. В Мадриде паритет невозможен.

19:45. "Брюгге" – "Фиорентина". ЛК. Megogo

22:00. "Реал" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

Четверг, 9 мая

Днем встретятся команды УПЛ, которые уже спокойно доигрывают сезон. А вечером смело нужно включать полуфинальные поединки второго и третьего по значимости клубных европейских турниров. Продолжит ли "Байер" свою невероятную серию? Выйдет ли обидчик "Шахтера" в финал ЛЕ? Увидим!

15:30. "Колос" – "Заря". УПЛ. УПЛ-ТВ

22:00. "Аталанта" – "Марсель". ЛЕ. Megogo

22:00. "Байер" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Олимпиакос" – "Астон Вилла". ЛК. Megogo

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Пятница, 10 мая

Традиционная закуска перед насыщенным уик-эндом. На этой неделе – вполне себе вкусная, не пресная. В Германии "Штутгарт" стремится потеснить "Баварию" и взять серебро, в Италии состоится матч с участием чемпиона, в Испании "Жирона" Цыганкова и Довбика попытается сохранить за собой вторую строчку турнирной таблицы.

21:30. "Аугсбург" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Фрозиноне" – "Интер". Серия А. Megogo

22:00. "Алавес" – "Жирона". Примера. Megogo

22:00. "Брест" – "Реймс". Лига 1. Megogo

22:00. "Ницца" – "Гавр". Лига 1. Megogo

Суббота, 11 мая

"Ворскла" проведет очередную тренировку перед финалом Кубка Украины, а Илья Забарный, вполне возможно, встретится с Егором Ярмолюком в АПЛ. Также вечером в программе матчи с участием Мудрика и Лунина. Естественно, главная вывеска субботы – Українське Класичне. "Динамо" обязано сократить разрыв с "Шахтером" до одного зачетного пункта, иначе в гонке за золотом на 99.9% можно будет поставить точку в пользу "горняков".

13:00. "Ворскла" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:30. "Фулхэм" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Мальорка" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

15:30. "Оболонь" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:30. "Боруссия М" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Кельн" – "Унион". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вест Хэм" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Тоттенхэм" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Вильярреал" – "Севилья". Примера. Megogo

18:00. "Шахтер" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Наполи" – "Болонья". Серия А. Megogo

19:30. "Гранада" – "Реал". Примера. Megogo

19:30. "Ноттингем" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Майнц" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Эшторил" – "Спортинг". Примейра. Megogo

21:45. "Милан" – "Кальяри". Серия А. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Осасуна". Примера. Megogo

22:30. "Гимарайнш" – "Брага". Примейра. Megogo

Воскресенье, 12 мая

"Александрия" стремится не упасть в зону переходных матчей, "Металлист 1925" жаждет оттуда выбраться. Вечером воскресенья встретятся "Кривбасс" и "Полесье", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", во Франции сыграют чуть ли не целый тур в рамках одного временного слота, также ждем на поле украинских легионеров – Яремчука и Трубина.