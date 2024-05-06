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Форвард Вереса: Надеюсь быть в строю на важный матч с Минаем

Премьер-лига

Марко Мрвалевич пропустил последние матчи из-за травмы

Форвард Вереса: Надеюсь быть в строю на важный матч с Минаем

Фото: НК Верес

Новина українською

Нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич надеется помочь своей команде в сегодняшнем поединке 27 тура УПЛ против "Миная".

"Я пропустил последние матчи из-за травмы, но сейчас готовлюсь к матчу и надеюсь быть в строю на важную игру.

Игра с "Минаем" может многое решить. Если посмотреть в таблицу, то внизу большая плотность - 2-3 очка могут сыграть большую роль в итоге. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит для победы и для того, чтобы остаться в УПЛ", - сказал черногорский легионер.

Матч "Верес" - "Минай" состоится 6 мая и начнется в 18:00.

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Верес (Ровно) ФК Минай Марко Мрвальевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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