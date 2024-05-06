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Динамо стало первым клубом, который одержал 700-ю победу в чемпионатах Украины

Премьер-лига

Большую часть побед киевляне одержали на своем поле

Динамо стало первым клубом, который одержал 700-ю победу в чемпионатах Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Киевское "Динамо" стало автором национального рекорда. Победив вчера "Колос" (5:0) в 27-м туре УПЛ, киевляне стали первым клубом, который одержал 700-ю победу в чемпионатах Украины.

На своем поле динамовцы праздновали 379 побед, а в гостях - 321.

Юбилейные победы "Динамо" в чемпионатах Украины

1-я 07.03.1992 "Металлист" 2:1 (д) Анатолий Пузач

100-а 16.05.1996 "Нива" В 1:0 (д) Йожеф Сабо

200-а 16.07.2000 "Таврия" 3:0 (д) Валерий Лобановский

300-а 13.03.2005 "Оболонь" 3:1 (д) Йожеф Сабо

400-а 23.05.2009 "Львов" 1:0 (г) Юрий Семин

500-а 06.04.2014 "Металлист" 4:2 (д) Олег Блохин

600-а 08.12.2018 "Карпаты" 4:0 (г) Александр Хацкевич

700-а 05.05.2024 "Колос" 5:0 (д) Александр Шовковский

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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