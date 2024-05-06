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Торнадо-тайм. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 5:0
Киевляне разбили соперника после перерыва
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве состоялся матч 27-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом". В первом тайме гостям удавалось достойно противодействовать грозному сопернику, а вот после перерыва "Кривбасс" развалился. "Динамо" забило трижды в течение пяти минут, а затем добавило еще два гола. Торнадо-тайм от киевлян.
Как это было – смотрите в фотогалерее от фотокорреспондента UA-Футбол Алины Ерофеевой.
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