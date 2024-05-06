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УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах
Известно, сколько средств ассоциация планирует потратить
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
В текущем году УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах, Sport.ua.
По информации источника, речь идет о 40 миллионах гривен.
На обучение арбитров, функционирование комитета арбитров и внедрение системы VAR будет потрачено более 17,5 миллионов гривен. А расходы на деятельность КДК и спортивно-медицинского комитета, составят, соответственно, более 4,5 миллионов и около 6 миллионов гривен.
Ранее стала известна финансовая смета УАФ на 2024 год.
Также сообщалось, сколько будет стоить УАФ содержание Дома футбола в Киеве.
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