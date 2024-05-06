Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В продажу поступили билеты на матч Шахтер - Динамо
Стоимость - от 400 гривен
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 28-го тура УПЛ против "Динамо". Игра состоится 11 мая во Львове и начнется в 18:00.
Реализация тикетов пройдет в два этапа. Приобрести их можно онлайн по этой ссылке. Все билеты – именные.
Этапы продажи билетов:
1-й этап (от 6 мая, 10:00)
Первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты минимум на 3 домашних матча весенней части УПЛ. Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.
2-й этап (с 7 мая, 10:00)
Свободная продажа (при условии наличия билетов).
Стоимость билетов:
Standard: 400 гривен
VIP-места (без пакета гостеприимства): 800 гривен
Sky Box (без пакета гостеприимства): 2 000 гривен (за 1 место)
Напомним, весь доход от продажи билетов "Шахтер" решил направить на социальные проекты и благотворительность.
Популярное сейчас
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- Шахтер и Динамо громят соперников перед Украинским Классическим. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 1