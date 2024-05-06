В продажу поступили билеты на матч Шахтер - Динамо

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 28-го тура УПЛ против "Динамо". Игра состоится 11 мая во Львове и начнется в 18:00.

Реализация тикетов пройдет в два этапа. Приобрести их можно онлайн по этой ссылке. Все билеты – именные.

Этапы продажи билетов:

1-й этап (от 6 мая, 10:00)

Первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты минимум на 3 домашних матча весенней части УПЛ. Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.

2-й этап (с 7 мая, 10:00)

Свободная продажа (при условии наличия билетов).

Стоимость билетов:

Standard: 400 гривен

VIP-места (без пакета гостеприимства): 800 гривен

Sky Box (без пакета гостеприимства): 2 000 гривен (за 1 место)

Напомним, весь доход от продажи билетов "Шахтер" решил направить на социальные проекты и благотворительность.