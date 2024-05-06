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В продажу поступили билеты на матч Шахтер - Динамо

Премьер-лига

Стоимость - от 400 гривен

В продажу поступили билеты на матч Шахтер - Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 28-го тура УПЛ против "Динамо". Игра состоится 11 мая во Львове и начнется в 18:00.

Реализация тикетов пройдет в два этапа. Приобрести их можно онлайн по этой ссылке. Все билеты – именные.

Этапы продажи билетов:

1-й этап (от 6 мая, 10:00)

Первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты минимум на 3 домашних матча весенней части УПЛ. Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.

2-й этап (с 7 мая, 10:00)

Свободная продажа (при условии наличия билетов).

Стоимость билетов:

Standard: 400 гривен
VIP-места (без пакета гостеприимства): 800 гривен
Sky Box (без пакета гостеприимства): 2 000 гривен (за 1 место)

Напомним, весь доход от продажи билетов "Шахтер" решил направить на социальные проекты и благотворительность.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 15:20
Дуууже дбають про глядачів
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 15:20
Дуууже дбають про глядачів
Ответить
0
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