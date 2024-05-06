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Легионер Вереса: Чемпионат Украины входит в топ-10 европейских лиг

Премьер-лига

Форвард поделился впечатлениями об Украине

Легионер Вереса: Чемпионат Украины входит в топ-10 европейских лиг

Фото: НК Верес

Новина українською

Черногорский нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич поделился впечатлениями об Украине и местном чемпионате.

- Какие твои первые впечатления об Украине?

- Украина - это замечательная страна, я уже успел побывать в некоторых городах, где мы играли выездные матчи. Стоит сказать, что с удовольствием познакомился бы с ними более подробно при первой же возможности.

- А что скажешь по чемпионату?

- Украинский чемпионат входит в топ-10 европейских лиг, как по мне. Относительно чемпионата, то скажу, что я приятно удивлен уровнем. Стадионы замечательные, соперники действительно непростые. Вообще, в Украине играют в более силовой футбол, основа которого - высокая физическая готовность. Это то, что бросилось в глаза, - признался Мрвалевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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