Раньше на таком уровне не забивал. 18-летний форвард вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом

В Днепре продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Кривбассом". Первый тайм прошел без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед.

На 57-й минуте встречи счет открыл Рамик Гаджиев. Для 18-летнего форварда это первый гол в рамках УПЛ.

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