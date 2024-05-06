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Раньше на таком уровне не забивал. 18-летний форвард вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Рамик Гаджиев забил дебютный гол за днепрян в УПЛ

Раньше на таком уровне не забивал. 18-летний форвард вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом

Фото: СК Дніпро-1

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В Днепре продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Кривбассом". Первый тайм прошел без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед.

На 57-й минуте встречи счет открыл Рамик Гаджиев. Для 18-летнего форварда это первый гол в рамках УПЛ.

Отметим, что за текстовой трансляцией матча вы можете следить на UA-Football.

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Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Рамик Гаджиев
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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