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Раньше на таком уровне не забивал. 18-летний форвард вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом
Рамик Гаджиев забил дебютный гол за днепрян в УПЛ
Фото: СК Дніпро-1
В Днепре продолжается матч 27-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Кривбассом". Первый тайм прошел без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед.
На 57-й минуте встречи счет открыл Рамик Гаджиев. Для 18-летнего форварда это первый гол в рамках УПЛ.
Отметим, что за текстовой трансляцией матча вы можете следить на UA-Football.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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