Шандрук vs Любенович. Игра за шесть очков

Впервые в карьере двух специалистов, начавших тренерскую деятельность в элите не так давно, будет очная встреча. До этого пути Олега Шандрука и Желько Любеновича пересекались только на футбольных полях Украины. Историю их игровых противостояний интересно вспомнить незадолго до встречи возглавляемых ими команд – ровенского "Вереса" и "Миная".

С того момента, как в самом начале 2006-го сербский легионер приехал в криворожский "Кривбасс", и берет отсчет его украинский этап карьеры.

Впервые в качестве футболистов Шандрук и Любенович сыграли друг против друга в сезоне-2006/07. Первый из них тогда защищал цвета киевского "Арсенала", у руля которого стоял Александр Заваров, а второй уже выступал в симферопольской "Таврии", которую возглавлял Михаил Фоменко. Матч прошел ранней весной в Киеве и завершился минимальной победой крымчан 1:0. Шандрук и Любенович вышли на поле в стартовых составах, каждый из них отыграл по 90 минут.

Второе по счету противостояние двух героев нашего рассказа было через год, когда Олег Шандрук выступал уже в другом клубе элиты – одесском "Черноморце" под руководством Виталия Шевченко. В весенней части сезона-2007/08 его команда играла в Симферополе с "Таврией", в составе которой Желько Любенович был одной из ключевых фигур. Этот матч завершился уверенной победой хозяев поля 3:0. Концовка игры оказалась для серба достаточно насыщенной на события. Любенович отличился третьим забитым мячом на 80-й минуте, на 81-й получил желтую карточку, а на 90+1-й был заменен. Вынужден был покинуть поле после замены еще в ходе первого тайма и Шандрук, вместо которого вышел Владимир Приемов.

В третий раз футбольные пути-дорожки свели Шандрука и Любеновича всего через четыре месяца, в разгар первого круга сезона-2008/09. И снова в Симферополе. "Таврия" в то время выглядела неубедительно, занимая место в нижней части турнирной таблицы, а "Черноморец" расположился немногим выше. В том поединке "моряки" одержали победу со счетом 3:1. Любенович и Шандрук отыграли полный матч. Интересно, что всего через два тура после этой игры пост главного тренера "Таврии" покинул Михаил Фоменко, а через шесть туров лишился своего поста и рулевой "Черноморца" Виталий Шевченко.

В сезоне-2009/10 оба футболиста играли друг против друга в обоих матчах. Во встрече первого круга руководимая Сергеем Пучковым крымская команда принимала одесситов с Виктором Гришко во главе в Симферополе. Этот поединок завершился минимальной победой "Таврии" 2:1. Традиционно вышедший в "старте" Любенович за две минуты до финального свистка при счете 2:0 был заменен Василом Гигиадзе, а Шандрук провел на поле все игровое время. Для "Черноморца" это было третье подряд поражение с начала сезона, а после четвертого состоялась отставка Виктора Гришко.

Игра второго круга в Одессе была уже за "Черноморцем", у тренерского штурвала которого стоял другой рулевой – Андрей Баль. "Моряки" начиная с 4-й минуты играли в большинстве после удаления голкипера гостей Максима Старцева и победили 2:0. Шандрук и Любенович отыграли по 90 минут каждый. Первый из них заработал в этом матче предупреждение на 9-й минуте.

Шестой раз Шандрук и Любенович снова сыграли друг против друга только через три года, когда оба защищали цвета уже других команд. Первый из них играл в луцкой "Волыне" под руководством Анатолия Демьяненко, а второй – в луганской "Заре" у Юрия Вернидуба. Этот матч проходил на старте весенней части сезона-2012/13 в Луганске, за год до оккупации этого украинского города. "Заря" тогда взяла верх со счетом 3:1. В той игре Шандрук отыграл все 90 минут матча, а Любенович вышел на замену с самого начала второго тайма, получив на 84-й минуте предупреждение. Интересно, что он заменил другого сербского легионера – Николая Игнятиевича, ныне являющегося его ассистентом в "Минае".

После завершения карьеры игрока Олег Шандрук и Желько Любенович ступили на тренерскую стезю. За плечами украинца работа в аматорских клубах Ровенщины ОДЕК и "Малинск", а также на разных тренерских ролях в клубной системе "Вереса". В том числе и в качестве главного тренера.

В тренерской карьере серба, который после завершения активных выступлений в футболе был скаутом "Зари", значится работа главным тренером и ассистентом тренера на Родине в клубах "1 Мая" (Рума), "Железничар" (Панчево) и "Раднички" (Белград), а также тренером-консультантом в ФК "Гагра" из Грузии.

По иронии судьбы оба специалиста стали у руля своих нынешних команд в разгар сезона, с интервалом всего в три с половиной недели: Любенович возглавил "Минай" - 18 ноября, а Шандрук "Верес" 12 декабря прошлого года. Обоим представилась возможность поднять свои коллективы из низов турнирной таблицы, что они и пытаются сделать.

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