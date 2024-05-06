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Мрвалевич: Мой отец играл на любительском уровне, но не слишком любил тренироваться и бегать
Легионер Вереса рассказал о своем футбольном пути
Скриншот: канал Вереса на YouTube
Нападающий "
- Интересно услышать твою историю, как появился вариант с переходом в "Верес"?
- Вариант появился благодаря Юрию Габовде, который видел мои матчи, а позже вышел на связь. После разговора с ним я понял, что в клубе хотят меня видеть, и "Верес" хочет помочь мне прогрессировать. Поэтому я принял решение, что "Верес" - отличный вариант для продолжения карьеры. Отдельно слова благодарности хочу выразить своему другу Луке Ротковичу, который в свое время играл вместе с Габовдой. Он на первое время приехал со мной в Ровно и очень помогал во всех вопросах.
- Спортдректор Юрий Габовда рассказывал, что твой отец после одного из обстрелов Украины вышел из переговоров, но ты уже для себя решил приехать в Украину. Интересно услышать твою версию.
- Отец понимал, что это прекрасный вариант для продолжения карьеры, что в "Вересе" я смогу научиться многим положительным вещам в плане футбола. Конечно, ему было немного страшно, как и каждому отцу, отпускать меня в Украину, которая, к сожалению, оказалась в такой ситуации. В конце концов, мы приняли решение, что я поеду. Поэтому я здесь, и стараюсь выкладываться на все 100%.
- Когда ты понял, что хочешь стать футболистом?
- Если честно, то точно и не вспомню. Я просто жил этим, надеялся и работал над этим. В конце-концов все получилось, и я счастлив, что могу заниматься любимым делом.
- Отец футболом не занимался профессионально?
- Он играл в футбол, когда ему было около 20 лет, но профессионалом не был. Из того, что я слышал - он не слишком любил тренироваться и бегать, ха-ха! В конце концов он перестал заниматься.
- Кто был твоим кумиром, какая твоя любимая команда?
- С детства я болею за свой бывший клуб - "Будучност". Что касается мировых клубов - это "Милан". А игроки - сложно кого-то выбрать. Сейчас есть несколько суперфутболистов - Лео Месси, Беллингем, Мбаппе, Холанд. Одного, пожалуй, не выделю.
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