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Важнейшая битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Минай
Стартовые составы команд
nkveres.com
Сегодня, 6 мая, состоится заключительный матч 27-го тура УПЛ, в котором "Верес" примет "Минай".
Матч начнется в 18:30 и уже известны стартовые составы команд.
"Верес": Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, Шарай, Дахновский, Яго, Гайдучик
Запасные: Когут, Жулио Сезар, Мельник, Шевченко, Банада, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвалевич, Шестаков, Кучеренко
"Минай": Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Семотюк, Кораблин, Устименко, Ременяк
Запасные: Бандура, Немчанинов, Витенчук, Гуничев, Воробчак, Корнийчук, Тищук, Попов, Демиденко, Матюшенко, Прокопчук
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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