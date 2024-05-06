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Важнейшая битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Минай

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Важнейшая битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Минай

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая, состоится заключительный матч 27-го тура УПЛ, в котором "Верес" примет "Минай".

Матч начнется в 18:30 и уже известны стартовые составы команд.

"Верес": Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, Шарай, Дахновский, Яго, Гайдучик

Запасные: Когут, Жулио Сезар, Мельник, Шевченко, Банада, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвалевич, Шестаков, Кучеренко

"Минай": Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Семотюк, Кораблин, Устименко, Ременяк

Запасные: Бандура, Немчанинов, Витенчук, Гуничев, Воробчак, Корнийчук, Тищук, Попов, Демиденко, Матюшенко, Прокопчук

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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