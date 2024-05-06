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Daily Mail: Челси провел переговоры с представителями Судакова

Премьер-лига

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Daily Mail: Челси провел переговоры с представителями Судакова

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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"Челси" усилил интерес к 21-летнему хавбеку "Шахтера" Георгию Судакова, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, не так давно лондонский клуб провел переговоры с представителями игрока для уточнения возможных финансовых параметров соглашения.

Также издание считает косвенным фактором переговоров то, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин побывал на домашнем матче "Челси" против "Эвертона" (6:0), после чего гендир с уверенностью заявил что футболист обязательно перейдет в европейский клуб.

Интересно, что Судаков является другом полузащитника "Челси" Михаила Мудрика, также ранее выступавшего за "Шахтер".

Напомним, за этот сезон Судаков провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

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Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Георгий Судаков
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
06.05.2024 в 18:04
Проблема в том, что у Челси эта позиция наиболее укомплектовано: Энцо, Кайседо и Галлахер. Они все дорогие, а Галлахер вообще лидер Челси. Я бы на месте Челси усилил бы позиции нападающего, левого вингера (Мудрик не тянет уровень Челси, ему нужно наверное еще 3 года чтобы адаптироваться), и центр обороны топовыми игроками, тогда они будут в Топ-4.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
06.05.2024 в 18:04
Проблема в том, что у Челси эта позиция наиболее укомплектовано: Энцо, Кайседо и Галлахер. Они все дорогие, а Галлахер вообще лидер Челси. Я бы на месте Челси усилил бы позиции нападающего, левого вингера (Мудрик не тянет уровень Челси, ему нужно наверное еще 3 года чтобы адаптироваться), и центр обороны топовыми игроками, тогда они будут в Топ-4.
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