Daily Mail: Челси провел переговоры с представителями Судакова

"Челси" усилил интерес к 21-летнему хавбеку "Шахтера" Георгию Судакова , сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, не так давно лондонский клуб провел переговоры с представителями игрока для уточнения возможных финансовых параметров соглашения.

Также издание считает косвенным фактором переговоров то, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин побывал на домашнем матче "Челси" против "Эвертона" (6:0), после чего гендир с уверенностью заявил что футболист обязательно перейдет в европейский клуб.

Интересно, что Судаков является другом полузащитника "Челси" Михаила Мудрика, также ранее выступавшего за "Шахтер".

Напомним, за этот сезон Судаков провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.