Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Daily Mail: Челси провел переговоры с представителями Судакова
СМИ пишут, что Сергей Палкин не просто так ездил в Британию
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
"Челси" усилил интерес к 21-летнему хавбеку "Шахтера"
Как сообщает источник, не так давно лондонский клуб провел переговоры с представителями игрока для уточнения возможных финансовых параметров соглашения.
Также издание считает косвенным фактором переговоров то, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин побывал на домашнем матче "Челси" против "Эвертона" (6:0), после чего гендир с уверенностью заявил что футболист обязательно перейдет в европейский клуб.
Интересно, что Судаков является другом полузащитника "Челси" Михаила Мудрика, также ранее выступавшего за "Шахтер".
Напомним, за этот сезон Судаков провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 1