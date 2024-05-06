Цыганык: Жирона уже не хочет Пихаленка. Не удивлюсь, если он очутится в Шахтере

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок могут летом покинуть " Днепр-1 ".

"И Гуцуляк и Пихаленок хотят уйти. У них есть предложения. За Гуцуляком ходит "Полесье", которое предлагает игроку хорошие условия.

По поводу Пихаленка – про "Жирону" уже забыли, уже не хочет его "Жирона". И честно говоря, я вообще сомневаюсь, что его продадут за рубеж.

Вероятно, Пихаленок может перейти в клуб УПЛ, и не исключаю, что это может быть его бывший клуб "Шахтер", - сказал Цыганык.