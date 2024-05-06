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Цыганык: Жирона уже не хочет Пихаленка. Не удивлюсь, если он очутится в Шахтере

Премьер-лига

А за Гуцуляком ходит Полесье

Цыганык: Жирона уже не хочет Пихаленка. Не удивлюсь, если он очутится в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок могут летом покинуть "Днепр-1".

"И Гуцуляк и Пихаленок хотят уйти. У них есть предложения. За Гуцуляком ходит "Полесье", которое предлагает игроку хорошие условия.

По поводу Пихаленка – про "Жирону" уже забыли, уже не хочет его "Жирона". И честно говоря, я вообще сомневаюсь, что его продадут за рубеж.

Вероятно, Пихаленок может перейти в клуб УПЛ, и не исключаю, что это может быть его бывший клуб "Шахтер", - сказал Цыганык.

Напомним, что контракт Пихаленка с клубом рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt, оценивает хавбека в 5 млн евро.

Соглашение Гуцуляка с клубом также рассчитано до лета 2025 года, Transfermarkt, оценивает вингера в 1.8 млн евро.

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Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Александр Пихаленок Жирона СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 20:14
Жироне надо брать Назария Русина
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 20:14
Жироне надо брать Назария Русина
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2024 в 19:40
Разве что если Судаков уйдёт, да и то не факт
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Romerik (YNWA)
06.05.2024 в 18:48
Вона його і не хотіла. Це казочки футболхабів і циганчука, щоб штучно пропихнути "інтерес" на фоні хайпу жирони
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