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Цыганык: Жирона уже не хочет Пихаленка. Не удивлюсь, если он очутится в Шахтере
А за Гуцуляком ходит Полесье
shakhtar.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок могут летом покинуть "
"И Гуцуляк и Пихаленок хотят уйти. У них есть предложения. За Гуцуляком ходит "Полесье", которое предлагает игроку хорошие условия.
По поводу Пихаленка – про "Жирону" уже забыли, уже не хочет его "Жирона". И честно говоря, я вообще сомневаюсь, что его продадут за рубеж.
Вероятно, Пихаленок может перейти в клуб УПЛ, и не исключаю, что это может быть его бывший клуб "Шахтер", - сказал Цыганык.
Напомним, что контракт Пихаленка с клубом рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt, оценивает хавбека в 5 млн евро.
Соглашение Гуцуляка с клубом также рассчитано до лета 2025 года, Transfermarkt, оценивает вингера в 1.8 млн евро.
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