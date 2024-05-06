Максимов: Сказал игрокам о возможной отставке чтобы немножко их подстегнуть и они задумались

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги победного матча против "Кривбасса" (1:0) в 27-м туре УПЛ.

- Сегодняшний матч показал, что футболисты уважают своего тренера. Как, по вашему мнению, на игроков повлияло ваше заявление, о возможном уходе из команды?

- Каждый тренер работает на результат, а если нет результата, то надо что-то решать. Да, сказал ребятам, чтобы немножко их подстегнуть и они задумались. Большое им спасибо. Они умеют играть, но мы много подарков соперникам сделали в чемпионате, где-то на последних минутах не дотерпели. Это для нас была самая главная головная боль.

- Сегодня хорошо себя проявила молодежь.

- Думаю, что игра сегодня была ничейная. Это по моему мнению. Молодые ребята прогрессируют, особенно Гаджиев. Он сегодня играл в стартовом составе, и я сказал ему, что против тебя будет действовать Дибанго - очень хороший футболист, который очень силен в физическом плане, и в этом компоненте Рамику надо было сопернику не уступить.

- Второй тайм "Днепр-1" начал активнее "Кривбасса", но после тревоги соперник забрал инициативу. Почему так произошло?

- Когда ты ведешь со счетом 1:0 и хочется, чтобы матч поскорее закончился. Поэтому уже отходишь на свою половину поля с мыслями, чтобы не пропустить гол.

- Учитывали ли то, что именно эта победа может серьезно помочь команде в турнирном плане, ведь конкуренты сыграли вничью?

- Вы же понимаете, что сейчас из команды ушло много игроков, иностранцы не захотели возвращаться в Днепр, после ракетной атаки ушли и молодые бразильцы, на которых мы рассчитывали, плюс перешли в другие команды Каплиенко, Кравец, а мы никого не могли подписать из-за трансферного бана, и только Очеретько взяли в аренду, который очень хорошо играет и нам помогает. Команда должна прогрессировать - слабый ушел, сильный пришел и тогда что-то будет двигаться вперед. Что дальше будет - не знаю.