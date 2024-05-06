УПЛ. Верес - Минай 3:1. Лисицы мощно начали, но волки взяли свое

Подопечные Желько Любеновича в первые минуты матча действовали так, как будто именно они являются хозяевами. И уже на самом старте встречи закарпатцы провели красивую размашистую атаку и сумели размочить счет. Вакула накрутил двух оппонентов на левом фланге, после чего последовал удар головой от Устименко. Далее уже на добивании играл Ременяк. Первый удар от нападающего "лисиц" Ющишин перевел в перекладину, но на второй отскок страж ворот ровенчан уже не сумел отреагировать.

В составе "Миная" очень выделялся Вакула. Владислав, однозначно, вспомнил вкус выступлений на поприще элитного украинского дивизиона и буквально рвался в бой. Вингер гостей шел в дриблинг и обострял на фланге. Часто можно было увидеть как после нескольких переступов Вакула выполнял прострел или подачу в штрафную.

Несмотря на то, что по факту это была игра абсолютных аутсайдеров, команды демонстрировали довольно приличную интенсивность. Эмоции кипели, все понимали, что это битва за шесть очков и будущее выживание.

В частности, для капитана "Миная" Петька эта лишняя заряженность имела только негативный эффект. Лидер закарпатской команды часто допускал технический брак в отборе и передачах. Возможно, для Сергея дополнительную роль играло также то, что он в прошлом выступал за ровенский клуб.

Начало поединка, однозначно, было за гостями - "Минай" действовал солиднее и организованнее. Однако, на экваторе первой половины команде Олега Шандрука удалось переломить ход событий на поле и завладеть инициативой. "Верес" начал давить и в конце концов установил паритет на табло. Из-за пределов штрафной зоны бильярдным ударом низом в ближний угол ворот Кемкина покатил Яго Сикейра.

Концовку первых 45 минут в прямом смысле смыл дождь, который очень стремительно начался, и аналогично быстро кончился. В Ровно снова вышло солнце.

Второй тайм, по аналогии с первым, активнее начали футболисты Любеновича. Хорошая возможность была у Устименко, и у того же Вакулы. Однако, свой второй мяч забили именно ровенчане. "Верес" поймал своего соперника на переходной фазе и выбежал в контратаку. Дахновский протащил мяч, а Гайдучик на паузе обыграл вратаря. Камбэк и 2:1. Публика на арене "Авангард" была в восторге.

После этого игра в определенном смысле успокоилась. Хозяева, закономерно, учитывая преимущество в счете отошли назад. Ну а "Минаю" было достаточно сложно вскрывать оборонительные ряды ровенского коллектива.

Последние минуты прошли под аккомпанемент стирильного контроля мячом закарпатцев. Помешать "лисицам" пытался даже пес, который выбежал на поле в одном из эпизодов. В конце концов снова пришел гол именно от "Вереса" - при этом максимально неожиданно. Арбитр матча Игорь Пасхал обратился за помощью к системе VAR и указал на точку за верховую игру рукой от Чуева. Кемкин снова был на высоте и парировал удар Шастала, но форвард ровенчан был первым на добивании.

Еще было попадание в перекладину от того же Шастала и фол на Вакуле в штрафной "Вереса". Однако, почему-то уже в этом эпизоде судья не назначил 11-метровый.

Коллективы на двоих нанесли аж 34 удара. За действом в Ровно было интересно наблюдать. В итоге, имеем закономерную победу команды Олега Шандрука. Хозяева продемонстрировали характер и добыли невероятно важные три зачетных балла в контексте борьбы за сохранение прописки в УПЛ. "Минай" проигрывает свой первый финал и снова упал на последнюю позицию в турнирной таблице. Для закарпатцев не все еще потеряно, однако даже следующая победа не вернет команду в зону переходных матчей...

Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

6.05.2024. Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Минай" 3:1

Голы: Яго Сикейра 30, Дахновский 62, Шастал 87 - Ременяк 5

Нереализованный пенальти - Шастал 86

"Верес": Ющишин - Гакман, Курко, Вовченко, Смиян - Кучеров, Клец (Банада 88) - Дахновский (Морозко 64), Яго Сикейра (Кухарук 64), Шарай (Шастал 63) - Гайдучик (Шестаков 77).

Запасные: Когут, Жулио Сезар, Мельник, Шевченко, Банада, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвалевич, Шестаков, Кучеренко.

Главный тренер: Олег Шандрук.

"Минай": Кемкин - Скиба, Чуев, Кисель (Немчанинов 80) - Дмитрук, Семотюк (Витенчук 65), Петько (Матюшенко 77), Ременяк (Гуничев 65) - Кораблин, Устименко, Вакула.

Запасные: Бандура, Немчанинов, Витенчук, Гуничев, Воробчак, Корнийчук, Тищук, К. Попов, Демиденко, Матюшенко, Прокопчук.

Главный тренер: Желько Любенович.

Предупреждения: Дахновский 29, Скиба 72

Арбитр: Пасхал Игорь.