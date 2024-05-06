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Цыганык: Шахтер действительно интересуется кипером Колоса Фесюном
Также к киперу есть интерес из-за рубежа
Фото: ФК Колос
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что к голкиперу "
"Есть вероятность, что Фесюн летом покинет "Колос". К нему есть интерес как со стороны клубов УПЛ, в том числе "Шахтера", так и из-за рубежа.
Его действительно хочет "Шахтер", у которого нет второго голкипера. Рудько есть, но он ветеран. А вот для конкуренции Ризныку, команде нужно два квалифицированных кипера, и которые имели бы перспектива для роста.
Фесюна Пятов рекомендует, его хорошо знает Ризнык, так что для него есть хорошие рекомендации, - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.
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