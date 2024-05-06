Гаджиев: Обещанный команде шашлык за свой первый гол? Посмотрим

18-летний Рамик Гаджиев прокомментировал матч 27-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:0) , в котормо он забил победный гол.

- Сегодня для тебя идеальный сценарий: 1:0, и у тебя победный гол. Какие эмоции сейчас?

- Невероятные эмоции! Очень рад, что забил гол, который стал победным. Всегда очень хочу помогать команде, потому что рядом со мной невероятные игроки, и я очень рад играть вместе с ними. И всегда хочу помогать, чтобы после игр мы были счастливы.

- Голевому эпизоду предшествовал очень похожий момент, когда ты не забил. Была пристрелка?

- (улыбается) Да, первый раз назовем пристрелочным, а со второй попытки попал как следует.

- Как в целом матч оценишь? Как готовились к сопернику? На чем акцентировали внимание?

- Считаю, мы сегодня очень хорошо играли, закрывали зоны. Мы знали, что они играют на контратаках, все быстрые, и им нельзя давать пространство. Поэтому, старались перекрывать это пространство и не давать им время. Считаю, справились с этим.

- После матча с "Оболонью" вы пообещали сделать шашлык команде, когда забьете первый гол. Сдержите обещание?

- Посмотрим (смеется)

- Насколько важно было сегодня победить, ведь в этом году дома вы еще не выигрывали?

- Это была очень важная победа для эмоционального состояния команды. Мы давно не побеждали, да еще и "Кривбасс" - был такой принципиальный матч, было нужно победить.