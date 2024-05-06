Вернидуб: На мой взгляд, это наша самая плохая игра в нынешнем сезоне

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 27-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:1) .

- На мой взгляд, это наша самая плохая игра в нынешнем сезоне. Трудно объяснить, почему это произошло. Но двигаемся дальше, ведь впереди еще три тура. Считаю, что "Днепр-1" сегодня заслуженно победил. Хороший гол забил 18-летний Гаджиев – это его первый мяч на высоком уровне. Если бы мы играли так, как в последние минут 12-15 – можно было бы на что-то рассчитывать. К сожалению, мы сегодня уступили.

– Могла быть недооценка соперника со стороны вашей команды?

– Такие вопросы заставляют меня улыбаться. Ни в коем случае. У "Днепра-1" классная команда и очень хороший подбор игроков – Сваток, Филиппов, Пихалонок, Третьяков, Леднев, Адамюк, Мирошниченко, Гуцуляк… Да, возможно, кто-то из них не играет, но команда имеет мощный состав. И по моему мнению, с таким составом должно быть среди призеров чемпионата. Поэтому ни о какой недооценке не может идти речи.

- Олег Кожушко демонстрировал высокую результативность к зимнему перерыву – 7 голов. Сейчас в 10 матчах всего один точный удар. В чем причина?

– Можно сказать, что Кожушко по-настоящему раскрылся именно в "Кривбассе". Пусть он не обижается, но до перехода в нашу команду он забил, если не ошибаюсь, два мяча. А сейчас уже восемь. Меня как тренера – Олег полностью удовлетворяет. Это нужный и важный игрок "Кривбасса". Вы же посмотрите, у нас забивает почти вся команда: Кожушко – 8, Задерака – 7, а дальше много футболистов, у которых по 3-4 результативных удара. Это очень важный показатель.

- Могла ли сегодня жара повлиять на невнятную игру ваших подопечных?

– Знаете, я когда слышу, что футболисты жалуются на жару… Трудно сейчас ребятам на передовой. Там жара и не только. И именно благодаря нашим воинам у нас есть возможность проводить чемпионат, мне работать как тренеру, а спортсменам играть. Возможно, нам сегодня было необычно играть в час дня.

Наши матчи постоянно начинаются в 18:00, а для днепрян – наоборот, в 13:00. Поэтому я всю тренировочную неделю построил на занятиях именно под такой график – в обед. Ведь понимал, что на солнце можем где-то "поплыть", как маслице на раскаленной сковороде. Отчасти это можно было видеть сегодня.

Однако это отнюдь не оправдывает нас. Еще раз повторюсь, что нам грех жаловаться. Сейчас очень сложная обстановка на фронте. Я общаюсь со многими военными, в том числе с теми собратьями, с которыми служил в начале полномасштабного вторжения. Но все равно я верю, что все должно завершиться нашей победой. Эти футбольные победы - это такое: оно то есть, то нет... А вот победа Украины - самое главное. Поэтому держимся и верим в ВСУ.