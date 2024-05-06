Тымчик сможет сыграть с Шахтером. КДК вынес решение по дисквалификации игрока

КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением защитника " Динамо " Александра Тымчика за грубый подкат в недавнем матче 26-го тура с "Днепром-1" (2:1).

По итогам рассмотрения Тымчик получил 3 матча дисквалификации (1 из них - условный).

Таким образом, так как игрок уже пропустил матчи с "Вересом" и "Колосом", он сможет принять участие в дерби с "Шахтером", которое состоится 11 мая.

Напомним, что в текущем сезоне Тымчик провел 25 матчей, в которых забил 2 гола.