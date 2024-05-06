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Тымчик сможет сыграть с Шахтером. КДК вынес решение по дисквалификации игрока

Премьер-лига

3 матча дисквалификации, но 1 из них - условный

Тымчик сможет сыграть с Шахтером. КДК вынес решение по дисквалификации игрока

Фото: Александр Приходько

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением защитника "Динамо" Александра Тымчика за грубый подкат в недавнем матче 26-го тура с "Днепром-1" (2:1).

По итогам рассмотрения Тымчик получил 3 матча дисквалификации (1 из них - условный).

Таким образом, так как игрок уже пропустил матчи с "Вересом" и "Колосом", он сможет принять участие в дерби с "Шахтером", которое состоится 11 мая.

Напомним, что в текущем сезоне Тымчик провел 25 матчей, в которых забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Тымчик
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 21:17
ШО ОПЯТЬ! Добре що, як минулого разу не навпаки Кому там два умовних малювали... Одно пишемо у Регламенті, а що у голову збреде то і призначимо Так наступного разу так Регламент і пишіть ЩО ХОЧУ ТО І ВОРОЧУ! PS Динамо бажано все-ж-таки притримуватися передбачених норм. Бо то з іншими командами пройшло без особливих відгуків... потрясінь. Можна уявити, коли це рішення буде прийнято до дії
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 21:17
ШО ОПЯТЬ! Добре що, як минулого разу не навпаки Кому там два умовних малювали... Одно пишемо у Регламенті, а що у голову збреде то і призначимо Так наступного разу так Регламент і пишіть ЩО ХОЧУ ТО І ВОРОЧУ! PS Динамо бажано все-ж-таки притримуватися передбачених норм. Бо то з іншими командами пройшло без особливих відгуків... потрясінь. Можна уявити, коли це рішення буде прийнято до дії
Ответить
0
1

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