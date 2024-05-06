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Тымчик сможет сыграть с Шахтером. КДК вынес решение по дисквалификации игрока
3 матча дисквалификации, но 1 из них - условный
Фото: Александр Приходько
КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением защитника "
По итогам рассмотрения Тымчик получил 3 матча дисквалификации (1 из них - условный).
Таким образом, так как игрок уже пропустил матчи с "Вересом" и "Колосом", он сможет принять участие в дерби с "Шахтером", которое состоится 11 мая.
Напомним, что в текущем сезоне Тымчик провел 25 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 21:17
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