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12-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО
Игру не несколько секунд пришлось прервать
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"Верес" в матче 27-го тура УПЛ одержал важнейшую
Игра получилась довольно интересной, не в последнюю очередь из-за эпизода, который случился в концовке матча.
В конце игры УПЛ на ровенском стадионе "Авангарде" неизвестный пес выскочил на поле и радостно прервала матч на несколько секунд.
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