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12-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО

Премьер-лига

Игру не несколько секунд пришлось прервать

12-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" в матче 27-го тура УПЛ одержал важнейшую победу над "Минаем" (3:1).

Игра получилась довольно интересной, не в последнюю очередь из-за эпизода, который случился в концовке матча.

В конце игры УПЛ на ровенском стадионе "Авангарде" неизвестный пес выскочил на поле и радостно прервала матч на несколько секунд.

12-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО - изображение 112-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО - изображение 212-й игрок. Веселый пес выбежал на поле и прервал игру Верес - Минай. ФОТО - изображение 3
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