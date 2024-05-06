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Директор Днепра-1: Я бы не понял Максимова, если бы он покинул команду за три тура до конца
Тренер никуда не уходит
фото из свободных источников
Коммерческий директор "
"Зная Максимова, он очень любит шутить. Это была такая мотивационная вещь. Я бы не понял его, если бы он покинул команду за 3 тура до конца. Он не мог бы этого сделать. Это просто, чтобы футболисты услышали отношение тренера к ним. Не более того.
Я с ним разговаривал, мне он ничего не говорил. Во время разминки я сидел с ним на скамейке, и мы не поднимали такую тему – покинуть команду. Он профессионально относится к своим обязанностям. Руководству клуба он ничего не говорил", - сказал Фридман.
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