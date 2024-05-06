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Вакула: Прошу проверить арбитра Пасхала на профпригодность
У Миная серьезные претензии к судейству в матче с Вересом
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Хавбек "Миная" Владислав Вакула раскритиковал судейство
"Уже второй поединок, где нас судит этот… арбитр… Я прошу проверить его на профпригодность, потому что он уже вторую игру подряд забирает очки.
С "Полесьем" он тоже не дал нам "железный" пенальти, поэтому я прошу пересмотреть его компетентность.
По игре – обидно проигрывать, мы ехали за позитивным результатом. Но борьба продолжается, есть еще три матча, будем стараться брать максимально очки", - рассказал Вакула.
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