Вакула: Прошу проверить арбитра Пасхала на профпригодность

Хавбек "Миная" Владислав Вакула раскритиковал судейство в матче 27-го тура УПЛ с "Вересом" (1:3) . Напомним, что игру судил Игорь Пасхал.

"Уже второй поединок, где нас судит этот… арбитр… Я прошу проверить его на профпригодность, потому что он уже вторую игру подряд забирает очки.

С "Полесьем" он тоже не дал нам "железный" пенальти, поэтому я прошу пересмотреть его компетентность.

По игре – обидно проигрывать, мы ехали за позитивным результатом. Но борьба продолжается, есть еще три матча, будем стараться брать максимально очки", - рассказал Вакула.