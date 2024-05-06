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Вакула: Прошу проверить арбитра Пасхала на профпригодность

Премьер-лига

У Миная серьезные претензии к судейству в матче с Вересом

Вакула: Прошу проверить арбитра Пасхала на профпригодность

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Хавбек "Миная" Владислав Вакула раскритиковал судейство в матче 27-го тура УПЛ с "Вересом" (1:3). Напомним, что игру судил Игорь Пасхал.

"Уже второй поединок, где нас судит этот… арбитр… Я прошу проверить его на профпригодность, потому что он уже вторую игру подряд забирает очки.

С "Полесьем" он тоже не дал нам "железный" пенальти, поэтому я прошу пересмотреть его компетентность.

По игре – обидно проигрывать, мы ехали за позитивным результатом. Но борьба продолжается, есть еще три матча, будем стараться брать максимально очки", - рассказал Вакула.

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Верес (Ровно) ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
06.05.2024 в 21:41
Петько в першому таймі награв на 2 жовті. Якби суддя був нормальний то Минай на другий тайм вийшов би без одного гравця
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Комментарии 2
andy1973 (Рівне)
06.05.2024 в 21:41
Петько в першому таймі награв на 2 жовті. Якби суддя був нормальний то Минай на другий тайм вийшов би без одного гравця
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ulrich (Одесса)
06.05.2024 в 22:06
Так, может быть, Вакула это и имеет ввиду?)
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