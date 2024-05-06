Любенович: Игроки Миная считают, что уже великие, в Шахтере будут играть, в Динамо

Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча 27-го утра УПЛ с "Вересом" (1:3) .

"Ничего не сказал в раздевалке. Нет сил с ними разговаривать. Поговорим, когда вернемся домой. Что касается игры, то хорошо начали и забили гол. А потом все – это закончилось. Как и с "Оболонью" было в Киеве. Футболисты все забыли, что мы договаривались, играли в свою игру. Не придерживались ничего, что я требовал. Играли до гола, а потом моей команды не было на поле. Поздравляю "Верес" с победой".

Причины в каждом, в том числе и во мне, наверное. Возможно, мы не готовы к такому уровню. Может, где-то испугались. Они считают, что уже великие, в "Шахтере" будут играть, в "Динамо". Говорил им – выбить мяч в одном из моментов. Нет. Мы пропускаем второй гол, потом пенальти и все. Пенальти... Может, не хотят "Минай" видеть в УПЛ. Там попал мяч в руку, но игрок не хотел играть. Такое....

Шансов мало осталось, еще три тура, два матча на выезде. Будем бороться. Но с такой игрой ничего не добьемся", – сказал Любенович.