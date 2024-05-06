Шандрук: К сожалению, мы не всегда удерживали баланс - Минай несколько моментов все таки создал

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в флеш-интервью УПЛ ТВ прокомментировал победу над "Минаем" (3:1) в 27-м туре УПЛ.

– В принципе, мы сделали то, что должны были сделать. На самом деле это победа, которая оставляет нам шансы на будущее в заключительных трех играх.

– Обратил внимание на то, что когда "Верес" пропустил, вы почти никак не отреагировали, мне кажется, даже не огорчились. Настолько были уверены в своей команде?

– На самом деле да. Мы готовились, я видел эту уверенность в игроках на протяжении подготовительного цикла, на сегодняшней подготовке к игре. Поэтому какое-то такое чувство внутреннее и хладнокровие были на самом деле.

Конечно, мы понимаем, что нам сегодня важно было одержать эту победу, за что я благодарю наших болельщиков, потому что без них было бы гораздо труднее, и игроков.

– Постоянно от вас можно было услышать: "Баланс, баланс". Объясните, что вы имели в виду?

– Мы знаем, что "Минай" очень силен в контригре. Мы понимали, что в этой игре будем много атаковать, много создавать моментов – то, что мы хотели. Так оно и вышло. Но всегда в таких играх, когда ты много атакуешь, много зон освобождается, и мы об этом с игроками говорили.

К сожалению, мы не всегда удерживали этот баланс. Игроки были слишком сконцентрированы на атакующих действиях, и несколько опасных моментов "Минай" все-таки создал. Но в целом справились. Сегодня действительно наиграли на победу.

– В перерыве вы 5 минут общались со своими помощниками, Габовда подошел. О чем говорили?

– На самом деле у нас всегда так. Мы спокойно даем игрокам зайти в раздевалку, немного выпустить пар. Мы пообщались спокойно, каждое мнение услышали. Как правило, 1-2 важных, на что можно игрокам в фазе обороны или в фазе атаки обратить внимание, обсуждаем.

– Собирались уже менять Виталия Дахновского – он забивает гол.

– Да, это правда. Наша проблема – начала 2-х таймов. Здесь также, вроде, имея полное преимущество в 1-м тайме, по моему мнению, где-то начало 2-го тайма было недостаточно ярким, надеялись на другое.

Соответственно мы хотели уже освежать. Плюс понимали, что Дахновский был на желтой карточке. Но слава Богу, что забил гол, это важно для него.

– Немного о психологии. Знаем, что после "Руха" у вас был довольно непростой разговор с ребятами. Сейчас немного лучшее состояние психологическое?

– Конечно. Скажем так, эти разговоры – нормальная практика во всех командах разного уровня. Поэтому ничего такого экстраординарного не произошло. Да, у нас был провальный тайм, мы это проговорили. У всех команд такие спады бывают.