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Шандрук: К сожалению, мы не всегда удерживали баланс - Минай несколько моментов все таки создал
Верес в важнейшем матче обыграл Минай
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в флеш-интервью УПЛ ТВ прокомментировал
– В принципе, мы сделали то, что должны были сделать. На самом деле это победа, которая оставляет нам шансы на будущее в заключительных трех играх.
– Обратил внимание на то, что когда "Верес" пропустил, вы почти никак не отреагировали, мне кажется, даже не огорчились. Настолько были уверены в своей команде?
– На самом деле да. Мы готовились, я видел эту уверенность в игроках на протяжении подготовительного цикла, на сегодняшней подготовке к игре. Поэтому какое-то такое чувство внутреннее и хладнокровие были на самом деле.
Конечно, мы понимаем, что нам сегодня важно было одержать эту победу, за что я благодарю наших болельщиков, потому что без них было бы гораздо труднее, и игроков.
– Постоянно от вас можно было услышать: "Баланс, баланс". Объясните, что вы имели в виду?
– Мы знаем, что "Минай" очень силен в контригре. Мы понимали, что в этой игре будем много атаковать, много создавать моментов – то, что мы хотели. Так оно и вышло. Но всегда в таких играх, когда ты много атакуешь, много зон освобождается, и мы об этом с игроками говорили.
К сожалению, мы не всегда удерживали этот баланс. Игроки были слишком сконцентрированы на атакующих действиях, и несколько опасных моментов "Минай" все-таки создал. Но в целом справились. Сегодня действительно наиграли на победу.
– В перерыве вы 5 минут общались со своими помощниками, Габовда подошел. О чем говорили?
– На самом деле у нас всегда так. Мы спокойно даем игрокам зайти в раздевалку, немного выпустить пар. Мы пообщались спокойно, каждое мнение услышали. Как правило, 1-2 важных, на что можно игрокам в фазе обороны или в фазе атаки обратить внимание, обсуждаем.
– Собирались уже менять Виталия Дахновского – он забивает гол.
– Да, это правда. Наша проблема – начала 2-х таймов. Здесь также, вроде, имея полное преимущество в 1-м тайме, по моему мнению, где-то начало 2-го тайма было недостаточно ярким, надеялись на другое.
Соответственно мы хотели уже освежать. Плюс понимали, что Дахновский был на желтой карточке. Но слава Богу, что забил гол, это важно для него.
– Немного о психологии. Знаем, что после "Руха" у вас был довольно непростой разговор с ребятами. Сейчас немного лучшее состояние психологическое?
– Конечно. Скажем так, эти разговоры – нормальная практика во всех командах разного уровня. Поэтому ничего такого экстраординарного не произошло. Да, у нас был провальный тайм, мы это проговорили. У всех команд такие спады бывают.
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