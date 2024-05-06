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Сваток: Мы потеряли много очков, амбиции были у нас другими

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 обыграл Кривбасс

Сваток: Мы потеряли много очков, амбиции были у нас другими

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток поделился своими впечатлениями после победного матча 27-го тура УПЛ против "Кривбасса" (1:0).

– Сегодня был хорошо виден настрой команды на игру. Это после речи тренера, что он может покинуть команду или потому что конкуренты потеряли очки?

– Да, была действительно очень тяжелая игра. Я не могу сказать, что мы так настроились только чисто из-за речи тренера, потому что мы на каждую игру настраиваемся, и если их пересмотреть, то по отношению можем друг другу откровенно смотреть в глаза. Прошлый матч и позапрошлый мы также пытались выиграть и отдавали для этого все силы. Сегодня нам больше повезло и больше удавалось. Мы почти ничего не дали создать сопернику и очень довольны результатом.

– Как поздравили Рамика Гаджиева с его дебютным голом?

– Все очень о нем радуются, ведь он молодой футболист, хорошо относящийся к тренировкам, всегда дорабатывает и слушает подсказки. До этого он играл за нашу юношескую команду, а сейчас забил гол, принесший нам победу.

– После матча Рамик сказал, что вы лично являетесь одним из тех, кто ему лично помогает. Можно ли сказать, что на поле воспринимаете его как сына?

– Да нет, это преувеличение (улыбается), Сейчас у нас такое положение, что в команде много травмированных, поэтому мы стараемся помочь как можно быстрее адаптироваться во взрослом футболе молодежи. И они уже помогают нам и приносят пользу, как, например, сегодня. Мы очень довольны тем, что победили, и он забил – это невероятно!

– Первая домашняя победа в этом году. Стало легче дышать в этом отношении?

– Нет, не легче.

– А в турнирном?

– Мы очень многое потеряли очков в играх, в которых должны были доводить дело до победы. Сейчас немного легче, но амбиции были у нас другими.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
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