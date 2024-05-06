КДК оштрафовал Шахтер, Динамо, Зарю, Черноморец и Днепр-1 за различные нарушения в матчах УПЛ

КДК УАФ рассмотрел нарушения регламента в некоторых матчах УПЛ и вынес штрафы ряду клубов.

Так, "Шахтер" за неявку тренера и лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча 10-го тура с "Зарей", на предматчевое совещание оштрафован на 10 тысяч гривен.

Еще 20 тысяч "Шахтер" заплатит за неявку руководителя службы безопасности команды (офицера безопасности клуба) на предматчевое совещание перед игрой 27-го тура с ЛНЗ (3:0).

За этот же матч "горняки" получили еще 25 тысяч штрафа за демонстрация баннера и других носителей дискриминационного характера во время матча.

"Динамо" оштрафовано в 35 тысяч гривен за нарушение эвакуации команды после воздушной тревоги в матче 26-го тура с "Днепром-1" (2:1). "Днепр-1" за такое же нарушение оплатит 50 тысяч.

"Заря" получила 25 тысяч штрафа за игру с "Шахтером". Официальная причина – грубые, неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадион.

По итогам матча 25-го тура "Черноморец" - "Кривбасс" (1:2) одесситы оштрафованы на 50 тысяч "за грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров".