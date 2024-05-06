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Директор Днепра-1 - о кадровом кризисе: У нас есть бюджет. У нас не было средств

Премьер-лига

А еще рассчитывали на бразильцев

Директор Днепра-1 - о кадровом кризисе: У нас есть бюджет. У нас не было средств

scdnipro1.com.ua

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман высказался о весенних неудачных результатах команды и винит в этом кадровые проблемы.

"Максимов, безусловно, говорил, что нет скамейки, некем заменять игроков. Он видит, как выходит по 5 игроков у "Шахтера", у "Динамо". Сейчас вышли 5 у "Кривбасса", все опытные. А здесь сидела молодежь. Так случилось.

Почему говорят, что руководство клуба никого не подписало. У нас есть бюджет. У нас не было средств. Никто не думав подписывать дорогих иностранных игроков. Мы не могли подумать, что клуб покинет 3 бразильца, что после 2 тура весенней части уйдет Кравец. Мы рассчитывали, что эти футболисты как-нибудь помогут.

Еще и Максимов говорил, что во время сборов лучше показывали себя дв бразильца - Витино и Маркос Андре. Они должны помочь команде. Так случилось", - рассказал Фридман.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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