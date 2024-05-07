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Мирошниченко: Днепр-1 заслужил победу над Кривбассом, отдав все свои силы

Премьер-лига

Днепровский клуб обыграл своих соперников со счетом 1:0

Мирошниченко: Днепр-1 заслужил победу над Кривбассом, отдав все свои силы

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0) в матче 27-го тура УПЛ.

- Поздравляю с победой, наконец сняли проклятие последних минут и выдержали этот последний штурм. Как Вы считаете, почему в первом тайме было столько брака в длинных передачах?

- Спасибо за поздравления. Это у нас первая победа в этом году домашняя. Она для нас очень важна, считаю, что сегодня мы ее заслужили, поэтому все очень довольны этим. Относительно брака в передачах, немножко было такое наигрывание, играть за спину, потому что противники очень близко играют друг к другу. Были свободные зоны за спиной, поэтому мы хотели сыграть острее.

- Как считаете, какой тайм было легче играть, первый или второй? Или оба тайма были одинаково тяжелые для команды?

- Я думаю, что для всех игра была интересная и тяжелая. Воздушные тревоги вносят свои коррективы, поэтому получается еще тяжелее, но самое главное, что мы победили и три очка забрали.

- Что сказал тренер в перерыве? Как надо перестроить игру, чтобы победить?

- Сказал и в дальнейшем выполнять те наигрыши, которые мы готовили. Мы считали, что у нас все получается, поэтому и играли по счету, так сказать. Во втором тайме забили гол и дальше играли, отталкиваясь от счета.

- Команда сегодня была истощена, глядя на некоторых игроков, казалось, что они старались себя сохранить, чтобы больше не было травмированных, или, может, под конец сезона уже силы не те?

- У нас еще с зимы очень много травмированных и мы почти все игры играем 11-12 игроков и много ребят молодых, очень тяжело выдержать такой график. Но по моему мнению, сегодня мы вполне заслужили эту победу, отдав все свои силы.

- Сегодня не хватало травмированных Гуцуляка и Пихаленка. Чувствовалось ли их отсутствие на поле?

- Конечно, всех не хватает, кто травмирован. Поэтому я желаю ребятам как можно скорее выздороветь и помочь команде выполнить ту задачу, которая перед нами стоит, - сказал Мирошниченко.

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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
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