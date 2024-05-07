  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Премьер-лига

Определились лауреаты по итогам апреля

Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам апреля.

В голосовании за лучшего футболиста победил форвард "Шахтера" Даниил Сикан. Он набрал 43,7% голосов, опередив нападающего "Динамо" Владислава Ваната (40,5%), хавбека "Кривбасса" Максима Лунева (9%) и полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка (6,8%).

Лучшим наставником месяца в УПЛ стал представитель "Динамо" Александр Шовковский. У него 43,8% голосов. Тренер выиграл конкуренцию у Марино Пушича ("Шахтер", 26,4%), Желько Любеновича ("Минай", 21,8%, ) и Виталия Пономарева ("Рух", 8%).

Напомним, "Шахтер" опережает "Динамо" на четыре очка в турнирной таблице.

Читайте такжеКДК оштрафовал Шахтер, Динамо, Зарю, Черноморец и Днепр-1 за различные нарушения в матчах УПЛ
По теме
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
yellow-arrow
Когут: Было принципиально не дать Кривбассу отпраздновать бронзу в Днепре
yellow-arrow
Мирошниченко: Днепр-1 заслужил победу над Кривбассом, отдав все свои силы
Александр Шовковский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости