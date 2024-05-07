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Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
Определились лауреаты по итогам апреля
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам апреля.
В голосовании за лучшего футболиста победил форвард "Шахтера" Даниил Сикан. Он набрал 43,7% голосов, опередив нападающего "Динамо" Владислава Ваната (40,5%), хавбека "Кривбасса" Максима Лунева (9%) и полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка (6,8%).
Лучшим наставником месяца в УПЛ стал представитель "Динамо" Александр Шовковский. У него 43,8% голосов. Тренер выиграл конкуренцию у Марино Пушича ("Шахтер", 26,4%), Желько Любеновича ("Минай", 21,8%, ) и Виталия Пономарева ("Рух", 8%).
Напомним, "Шахтер" опережает "Динамо" на четыре очка в турнирной таблице.
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