Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам апреля.

В голосовании за лучшего футболиста победил форвард "Шахтера" Даниил Сикан. Он набрал 43,7% голосов, опередив нападающего "Динамо" Владислава Ваната (40,5%), хавбека "Кривбасса" Максима Лунева (9%) и полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка (6,8%).

Лучшим наставником месяца в УПЛ стал представитель "Динамо" Александр Шовковский. У него 43,8% голосов. Тренер выиграл конкуренцию у Марино Пушича ("Шахтер", 26,4%), Желько Любеновича ("Минай", 21,8%, ) и Виталия Пономарева ("Рух", 8%).

Напомним, "Шахтер" опережает "Динамо" на четыре очка в турнирной таблице.