Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере

Матч 27-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Ворскла" (3:2) стал для полузащитника харьковского клуба Дениса Гармаша юбилейным, 400-м, в карьере.

34-летний хавбек провел 246 поединков в чемпионатах Украины, 88 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины, 7 - в Суперкубке и 31 - в сборной Украины.

Как представитель "Динамо" Гармаш отыграл 391 матч и "Металлиста 1925" - 9.

Дебютную игру Гармаш провел 31 октября 2007 года в составе киевлян в гостевой кубковой игре с симферопольским "ИгроСервисом" (4:1). Во всех матчах он забил 57 голов. Гармаш стал уже 33-м игроком за время независимости Украины, который покорил этот почтенный гвардейский рубеж.