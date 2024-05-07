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Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере
Экс-динамовец достиг солидного гвардейского рубежа
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 27-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Ворскла" (3:2) стал для полузащитника харьковского клуба Дениса Гармаша юбилейным, 400-м, в карьере.
34-летний хавбек провел 246 поединков в чемпионатах Украины, 88 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины, 7 - в Суперкубке и 31 - в сборной Украины.
Как представитель "Динамо" Гармаш отыграл 391 матч и "Металлиста 1925" - 9.
Дебютную игру Гармаш провел 31 октября 2007 года в составе киевлян в гостевой кубковой игре с симферопольским "ИгроСервисом" (4:1). Во всех матчах он забил 57 голов. Гармаш стал уже 33-м игроком за время независимости Украины, который покорил этот почтенный гвардейский рубеж.
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