Ярмоленко: Пока что я не думаю о завершении карьеры

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи, что якобы он собирается завершить карьеру сразу после окончания Евро-2024.

"Пока таких планов у меня нет. Не знаю, откуда появилась такая информация. Когда я почувствую, что у меня нет желания, нет здоровья, тогда я и закончу.

А пока я о таком даже не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждой игры, от каждой тренировки. Каждый день я просыпаюсь и жду тренировку точно так же, как это было в возрасте 20 лет.

Мысли побить рекорд Шацких? Не думаю ни о каких рекордах. Самое главное - стать чемпионами", - сказал Ярмоленко YouTube-каналу ТаТоТаке.