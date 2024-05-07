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Ярмоленко: Пока что я не думаю о завершении карьеры

Премьер-лига
Обновлено

На сегодня таких планов нет

Ярмоленко: Пока что я не думаю о завершении карьеры

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи, что якобы он собирается завершить карьеру сразу после окончания Евро-2024.

"Пока таких планов у меня нет. Не знаю, откуда появилась такая информация. Когда я почувствую, что у меня нет желания, нет здоровья, тогда я и закончу.

А пока я о таком даже не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждой игры, от каждой тренировки. Каждый день я просыпаюсь и жду тренировку точно так же, как это было в возрасте 20 лет.

Мысли побить рекорд Шацких? Не думаю ни о каких рекордах. Самое главное - стать чемпионами", - сказал Ярмоленко YouTube-каналу ТаТоТаке.

В нынешнем сезоне 34-летний Ярмоленко провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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