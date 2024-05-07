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Капитан Миная: В нашей ситуации все игры ключевые

Премьер-лига

Сергей Петько дал комментарий после матча с "Вересом"

Капитан Миная: В нашей ситуации все игры ключевые

Фото: ФК Минай

Новина українською

Капитан "Миная" Сергей Петько прокомментировал поражение от "Вереса" (1:3) в 27-м туре УПЛ.

"Разочарованы. Потратили много сил и эмоций - трудно комментировать результат встречи. Но должны двигаться дальше. Нужно настраиваться на заключительные матчи, нужно цепляться и бороться.

Не знаю, что нас могло так оттолкнуть от плана на игру. Почему мы потеряли цепочку игры, которая удавалась в начале?! Но борьба продолжается для нас.

В нашей ситуации у нас все игры ключевые. Также еще были противоречивые судейские решения не в нашу сторону, как по мне. Но это уже история - двигаемся дальше", - сказал Петько.

На данный момент "Минай" занимает последнее место в таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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