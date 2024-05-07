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Черноморец минимально победил любителей в закрытом спарринге

Премьер-лига

В Совиньоне скучать не приходится

Черноморец минимально победил любителей в закрытом спарринге

Фото: Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

После небольшого перерыва, вызванного крайне насыщенным графиком официальных игр, одесский "Черноморец" возобновил традицию проводить спарринги с местными командами на следующий день после очередного матча в рамках УПЛ. Вернувшись из Киева, где команда Романа Григорчука в воскресенье в третий раз за последний месяц уступила донецкому "Шахтеру" (0:3), вчера состоялась тренировочная игра с любительским коллективом "Південна Пальміра". Поединок, проходивший на клубной базе "моряков" в Совиньоне, завершился их минимальной победой – 2:1.

В первой половине встречи команды обменялись голами. У "Південної Пальміри" мяч на счету Николая Ляшенко, а у "Черноморца" отличился один из самых результативных бомбардиров спаррингов португалец Жозе Гомес. Долгое время во втором тайме старшим по рангу никак не удавалось поразить ворота любителей, однако в самой концовке матча они все же преуспели. На 87-й минуте Даниил Голуб нанес результативный удар, который оказался победным.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Черноморец 3:0. Уже по традиции

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