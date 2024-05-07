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Определены кандидаты на звание лучших тренера и игрока 27-го тура УПЛ
Без представителей "Шахтера"
Фото: СК Дніпро-1
Украинская Премьер-лига назвала имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют форвард "Днепра-1" Рамик Гаджиев, вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, полузащитник "Александрии" Николай Михайленко и нападающий "Оболони" Игорь Краснопир.
Номинантами среди тренеров стали Юрий Максимов ("Днепр-1"), Александр Шовковский ("Динамо"), Олег Шандрук ("Верес") и Виктор Скрипник ("Металлист 1925").
Голосование продлится до 12:00 8 мая.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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