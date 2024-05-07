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Вантух: На следующую игру Заре можно сразу выходить вдесятером
Защитник луганчан - о ничьей с "Полесьем"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в рамках 27-го тура УПЛ.
"На мой взгляд, начало поединка прошло под нашу диктовку. Однако потом был, как говорят, необязательный пропущенный гол, а на 36 минуте мы вообще остались в меньшинстве. И все же, удалось спастись. Судя по всему, поскольку мы так часто остаемся в меньшинстве в последних турах, то уже на следующую игру можно сразу выходить вдесятером.
Во втором тайме "Заря" перешла на игру в пять защитников, важно, прежде всего, было не пропустить второй раз, тогда бы все закончилось. Терпели и верили, что 2-3 острые контратаки, все же, проведем. Видимо, сказывался накопленный опыт игры в меньшинстве в недавних матчах с "Шахтером", когда мы "горнякам" забивали в неравных составах. А в Житомире наш Герреро в очередной раз доказал, что он забивной нападающий, сравняв счет.
Считаю, что мы на ничью наиграли, обогатившись очень ценным очком. Но, поверьте, "Заря" может играть значительно лучше", - сказал Вантух.
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