Вантух: На следующую игру Заре можно сразу выходить вдесятером

Защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в рамках 27-го тура УПЛ.

"На мой взгляд, начало поединка прошло под нашу диктовку. Однако потом был, как говорят, необязательный пропущенный гол, а на 36 минуте мы вообще остались в меньшинстве. И все же, удалось спастись. Судя по всему, поскольку мы так часто остаемся в меньшинстве в последних турах, то уже на следующую игру можно сразу выходить вдесятером.

Во втором тайме "Заря" перешла на игру в пять защитников, важно, прежде всего, было не пропустить второй раз, тогда бы все закончилось. Терпели и верили, что 2-3 острые контратаки, все же, проведем. Видимо, сказывался накопленный опыт игры в меньшинстве в недавних матчах с "Шахтером", когда мы "горнякам" забивали в неравных составах. А в Житомире наш Герреро в очередной раз доказал, что он забивной нападающий, сравняв счет.

Считаю, что мы на ничью наиграли, обогатившись очень ценным очком. Но, поверьте, "Заря" может играть значительно лучше", - сказал Вантух.