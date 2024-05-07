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Гагарин: Предлагали Днепру-1 играть в 18:00, но мы не будем плакаться, что где-то не будем играть или куда-то ехать

Премьер-лига

Матч трижды прерывался из-за воздушной тревоги

Гагарин: Предлагали Днепру-1 играть в 18:00, но мы не будем плакаться, что где-то не будем играть или куда-то ехать

Фото: instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Атем Гагарин прокомментировал поражение команды от "Днепра-1" (0:1) в матче 27-го тура УПЛ.

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- Как можете прокомментировать эту игру? Почему по вашему мнению не удалось "Кривбассу" добыть положительный результат?

- Это должен комментировать главный тренер, я же не отвечаю за результаты на поле. Лично для меня самое главное то, что не удалось сегодня как минимум получить бронзу и дальше двигаться к серебру. Но ничего страшного, сейчас концентрируемся, будем шаг за шагом двигаться дальше.

То, что мы уже сделали - большой скачок для всего криворожского футбола и в частности для нашей команды, только второй сезон в УПЛ, а уже боремся за призовые места. Да, опыт - это то, чего не хватает, но в именно в таких тяжелых играх мы его и приобретаем. Особенно тяжело это матч смотреть по телевизору для болельщиков, мне кажется (улыбается).

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- Можно ли сказать, что две команды, которые сегодня встретились на поле, уже привыкли к сиренам?

- Мы предлагали играть в 18:00, потому что мы в это время обычно играем в Кривом Роге и нам, слава Богу, везет, что за четыре крайние игры была только одна воздушная тревога, и то только 15 минут. Но что уж поделать, назначили это время. Мы не будем плакаться, говорить, что мы где-то не будем играть или куда-то ехать, что графики тяжелые и так далее. Мы продолжаем играть, потому что все всегда познается в сравнении, нам грех жаловаться.

- Что можете сказать относительно команды сегодняшнего противника? Как можете охарактеризовать "Днепр-1?"

- Мне сегодня было очень грустно. Я приехал на этот стадион, я помню как он жил раньше, какая была атмосфера, сектор ультрас и так далее. Грустно смотреть на то, как оно сейчас все выглядит, в каком запущенном состоянии находится. Я ненавижу когда говорят "тот" или "не тот" этот "Кривбасс", но мне хочется, чтобы "Днепр" был "тем", - сказал Гагарин.

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Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Артем Гагарин
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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
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