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Полесье планирует провести летом кадровую чистку
Кто уйдет?
Фото: ФК Полісся
Ближайшим летом "Полесье" планирует устроить чистку состава, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По информации журналиста, клуб могут покинуть более 10 футболистов. Почти точно уйдут игроки, выступающие в аренде из "Вереса" - Евгений Морозко, Денис Янаков и Дмитрий Шастал. Защитник Никита Кравченко должен вернуться в киевское "Динамо", которому принадлежат права на него.
Также в этом списке есть недавние новички и опытные игроки, которые были лидерами команды в этом сезоне.
На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта.
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