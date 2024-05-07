  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье планирует провести летом кадровую чистку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье планирует провести летом кадровую чистку

Премьер-лига

Кто уйдет?

Полесье планирует провести летом кадровую чистку

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Ближайшим летом "Полесье" планирует устроить чистку состава, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, клуб могут покинуть более 10 футболистов. Почти точно уйдут игроки, выступающие в аренде из "Вереса" - Евгений Морозко, Денис Янаков и Дмитрий Шастал. Защитник Никита Кравченко должен вернуться в киевское "Динамо", которому принадлежат права на него.

Также в этом списке есть недавние новички и опытные игроки, которые были лидерами команды в этом сезоне.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта.

По теме
yellow-arrow
Каждому по потребностям? Акценты зрителя на играх 27-го тура УПЛ
yellow-arrow
Гагарин: Предлагали Днепру-1 играть в 18:00, но мы не будем плакаться, что где-то не будем играть или куда-то ехать
yellow-arrow
Вантух: На следующую игру Заре можно сразу выходить вдесятером
Динамо (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Никита Кравченко Евгений Морозко Денис Янаков Дмитрий Шастал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости