Полесье планирует провести летом кадровую чистку

Ближайшим летом "Полесье" планирует устроить чистку состава, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, клуб могут покинуть более 10 футболистов. Почти точно уйдут игроки, выступающие в аренде из "Вереса" - Евгений Морозко, Денис Янаков и Дмитрий Шастал. Защитник Никита Кравченко должен вернуться в киевское "Динамо", которому принадлежат права на него.

Также в этом списке есть недавние новички и опытные игроки, которые были лидерами команды в этом сезоне.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта.