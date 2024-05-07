Каждому по потребностям? Акценты зрителя на играх 27-го тура УПЛ

Тур был результативным - более трех голов за игру, в среднем. Визуально тоже особо скучать не приходилось. Характерной чертой стало доминирование хозяев поля: ни одного поражения при двух ничьих. Но обращает на себя внимание: очки брали сугубо те, кому они были нужнее. За исключением главного аутсайдера.

Шахтер - Черноморец 3:0

Динамо - Колос 5:0

Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Александрия - Рух 2:2

Полесье - Заря 1:1

Оболонь - ЛНЗ 1:0

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

Верес - Минай 3:1

Зрелищность. Большинство матчей смотрелось должным образом. Самым яркими и насыщенными вышли игра с участием лидера и схватка за выживание в Ровно. Затем - поединок “Металлиста 1925” с “Ворсклой”. Зрительский зачет сдали также ничья в Александрии и погром “Колоса” в Киеве.

Из общей массы явно вываливается скупая встреча в Днепре: лишь по одному голевому моменту на тайм.

Интрига. Раньше всех белый флаг поднял “Черноморец”: открыв счет на 19-й минуте, Судаков фактически определил исход матча. ЛНЗ мог уйти от поражения еще перед перерывом, но удар Стасюка парировал кипер “Оболони” Кичак. Второй же тайм здесь стал худшим в туре: футбола практически не было - одна борьба.

В концовке все решалось лишь трижды. На 80-й минуте Юсов с пенальти забил победный гол “Металлиста 1925”. На 86-й - Шастал, добив-таки мяч в сетку после неудачного удара с “точки”, зафиксировал успех “Вереса”. А еще двумя минутами позже Рунич мог вывести вперед в Александрии “Рух”, но Шевченко спас хозяев поля.

Как для УПЛ, и маловато, да и рановато будет.

Логика. Идеальный счет не нарисовался нигде. Могу сказать, что ничья стала закономерным итогом встречи в Александрии, а “Металлист 1925” выглядел сильнее “Ворсклы” на один мяч. Однако и там, и там в целом голов могло бы быть и поменьше. Сложно подвергнуть сомнению выносы тел соперников “Динамо” и “Шахтера”.

Нелогичными, то есть не подкрепленными преимуществом в голевых моментах, я бы назвал победы “Оболони” и “Днепра-1” - тут по-хорошему командам светили ничьи.

Судейство. И вновь говорить, по большому счету, не о чем. Но так как СМИ и неудачники матча раздувают пламя “очередного судейского скандала”, старательно создавая много шума из ничего, на всякий случай, справился у Юстаса о том, в чем уже и сам не сомневался.

Итак, “Верес” - “Минай”. 1) 86-я минута: пенальти в ворота гостей и 3:1 - приоритетом здесь сегодня является положение руки, и никого не волнует, в результате чего мяч с нею встретился; 2) 90+3-я минута: не назначенный пенальти на Вакуле в ворота хозяев - подобного рода контакты нынче принято считать недостаточными для этого.

Чисто по-человечески, да и в моем понимании игры, в обоих случаях душа поэта вопиет о несправедливости подобных решений. Но, извините, не Юрич дает рекомендации арбитрам. И сейчас именно такое судейство по меркам ФИФА должно считаться правильным. Остальное - таки лирика.

Везение. Больше всего фартануло “Заре”. Стойка ворот, в которую попал Петряк на 39-й минуте, уберегла ее от второго гола “Полесья”. А отыграть такую фору было бы гораздо сложнее.

“Динамо” ничего не могло поделать с “Колосом” до 48-й минуты, когда Бондаренко лихо подправил мяч в свои ворота. Ничего не утверждаю, но масть киевлянам пошла именно после этого - в следующие двадцать минут они вколотили туда же еще четверочку.

А еще в одной игре Фортуна надвое сказала. На 32-й минуте “Ворскла”, вероятнее всего, не сравняла бы счет без рикошета от Фарины. Но на 50-й сделать это вторично Степанюку помешала лишь перекладина ворот “Металлиста 1925”. Так что расход, граждане.

Личности. Для меня самой яркой фигурой тура стал Шапаренко из “Динамо” - три из четырех его участий в ключевых эпизодах матча завершались голами. Вторым назову его одноклубника Буяльского. Третье место практически разделят Михайленко (“Александрия”) и Степанюк (“Ворскла”). Пятым будет “горняк” Сикан.

Упомяну также Устименко из “Миная” и Дахновского из “Вереса”. В плане эффективности отметил бы Габелока (“Металлист 1925”) и Волошина (“Динамо”).

Вратари не феерили. Чаще других реально спасал Кемкин из “Миная” - четырежды. Но и пропустил трижды, добавите вы. Вспомнил бы также его визави из “Вереса” Ющишина.

Симпатии. Как ни крути, а больше всего для зрителя играли “Динамо” и “Шахтер”. В тройку включил бы “Верес”. Наконец-то заслужил быть отмеченным “Металлист 1925”. Сдали зачет также “Александрия” и “Полесье”.

Ничтожества тура - “Колос” и “Кривбасс”, ничего не создавшие у ворот соперников. “Днепр-1” от критики спасает исключительно результат.

Таблица. Первым, кто фактически финишировал в сезоне УПЛ, стал ЛНЗ. Группу соискателей путевок в Европу ему уже не догнать, да и в зону риска опуститься как-то нереально. Вот и приходится Дулубу изобретать искусственные цели - знать, седьмое место таки не восьмое, и уж никак не девятое.

“Динамо” по сути обеспечило себе “серебро” - шансы “Кривбасса” именно что призрачны. В свою очередь, команда Вернидуба уже почти покрыта бронзовым загаром.

В следующей тройке держим в уме Кубок Украины, который скорее всего достанется “Шахтеру”. Но из уважения к “Ворскле” будем считать, что она все еще может спутать евро-карты.

Если случится так, то успех “Днепра-1”, испугавшегося отставки Максимова, трудно переоценить, а и без того тугому “Полесью” придется уж совсем туго. Если же нет, тогда возрастает степень остроты конкуренции Житомира с “Рухом”.

Дружные поражения середняков таблицы приблизили их к зоне риска. Но актуальнее пока вопрос стоит все же для клюнувших по очечку “Александрии” и “Зари”.

Не менее синхронные победы аутсайдерского трио, добавили оптимизма их болельщикам, особенно харьковским. Ничего еще не потеряно ровным счетом. С ними резко контрастирует “Минай”, чья надежда все еще умирает последней, но реанимировать ее теперь будет гораздо труднее.

Анонсы. Всем ша! “Шахтер” встречается с “Динамо”. И пусть автор этих строк скептически относится к чемпионской интриге, тем не менее, он будет с интересом ожидать Класичне. Именно поединка команды Пушича с командой Шовковского. И сопереживать последней - разумеется, той же интриги для.

Но больше интересует игра. В последние годы ”монстры” УПЛ катали между собой буднично и уныло. Есть надежда, что теперь мы можем увидеть возрождение Класичного. Опять же, это будет своего рода лакмус для нового евросезона и смотр сборников перед Евро. Как по мне, финал Кубка явно второстепеннее.

“Кривбасс” - “Полесье”. Одним нужно узаконить свою заслуженную “бронзу”, другим - кровь из носу побеждать в борьбе за Европу. Но увидим ли мы достаточно футбола?

“Александрия” - “Днепр-1” и “Оболонь” - “Рух”. Борцы за место под солнцем УПЛ принимают стремящихся в Европу. Может быть любопытно, а турнирной интриги - с лихвой.

“Заря” - “Верес”. При условии, что команда Коваля не выиграет перед этим свой перенесенный матч у “Колоса”, и здесь нерв будет еще тот: “лобовая” схватка за продление прописки в лиге.

Кажется, впервые в сезоне я отобрал для просмотра практически больше половины игр тура. Что ж, сегодня таблица диктует так. Поглядим, однако, чем сердце успокоится. И как скоро.

Фото - UA-Футбол