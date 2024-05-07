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Ременяк - о матче с Вересом: Это была худшая игра Миная в сезоне
Но шансы зацепиться за УПЛ еще есть
фото - ФК Минай / автор невідомий
Игрок "
"Пожалуй, это была наша худшая игра в сезоне, хотя детальный анализ еще впереди. Казалось, мой быстрый гол должен был гостям добавить уверенности, вдохновения, однако не так случилось, как хотелось.
Самое обидное, что мы позволили ривненчанам играть так, как им заблагорассудится: много борьбы, использование длинных верховых передач с качественным подбором, активность на флангах. Как по мне, сказался больший опыт выступлений хозяев в классе сильнейших, все же, "Минай" – команда молодая, для многих игроков это дебют в УПЛ.
Если бы мы вчера победили, то наши шансы удержаться в УПЛ резко бы выросли, а после поражения – сохраняем лишь теоретические надежды на спасение. Теперь уже многое будет зависеть и от того, как сыграют конкуренты. Но "Минай" еще в погоне и будет бороться до конца", - рассказал Ременяк.
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