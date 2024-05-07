"Это вранье". Суркис опровергает интерес Динамо к Салюку

" Динамо " не проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Черноморца" Владимиру Салюку.

Как сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский, с таким вопросом он обратился к президенту "Динамо" Игорю Суркису, и ответ был коротким – "это вранье".

Напомним, что в текущем сезоне Салюк провел за "моряков" 27 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее СМИ связывали парня с некоторыми клубами УПЛ, в том числе и с "Динамо".