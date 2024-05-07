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Гагарин - о Кривбассе: Это состоялся ренейминг на базе футбольного клуба Горняк

Премьер-лига
Обновлено

Ясно, что ничего не ясно

Гагарин - о Кривбассе: Это состоялся ренейминг на базе футбольного клуба Горняк

facebook.com/gagarintema

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин порассуждал на тему, старый ли это клуб, или новый, а также поделился ожиданиями от еврокубковой кампании в следующем сезоне.

– Я ненавижу, когда говорят "тот" или "не тот" этот "Кривбасс", но мне хочется, чтобы "Днепр" был "тем".

Я скажу так, я посмотрел, что УЕФА не признает "Днепр-1" правопреемником "Днепра". Относительно "Кривбасса", то это состоялся ренейминг на базе футбольного клуба "Горняк". Возродили само имя, потому что Кривбасс это не только футбольная команда, это целый регион. Сейчас, если углубляться в историю, то можно много интересного откопать, нам с этим сейчас помогают профессиональные историки. Например, на эмблеме написано 1959, а как оказалось, именно в том году, выступала команда "Горняк-1959".

– Насколько вообще принципиально вернуть исторический "Кривбасс", или это не является главной задачей?

– Главное – вернуть в Кривой Рог футбол, это уже произошло. Главное – вернуть еврокубки в Кривой Рог – это почти произошло. Конечно, хотелось именно, чтобы приезжали в город разные "Пармы", но... Сейчас многие говорят, что развивают футбол, хотя на самом деле, единственное, что мы делаем, то спасаем его и это очень важно. Надо объединяться, делать для всех клубов равные условия, чтобы была здоровая конкуренция. Именно поэтому мы приезжаем и в Днепр, и в Одессу, и хотим, чтобы к нам приезжали. Мы играем, несмотря на воздушные тревоги, потому что говорить, что из-за этого сбивается темп и ритм игры, футболисты не так играют и так далее – это неуважение к жителям того же Днепра.

– Клуб почти вышел в еврокубки, планируется ли какое-то увеличение бюджета на следующий сезон, какое-то усиление? Или вы думаете, что и этим составом команда будет конкурентоспособной?

– Я могу думать что угодно. У нас есть главный тренер, он отвечает за формирование состава команды, дальше он сообщает скаутский отдел относительно того, кто ему нужен, генеральному директору, дальше президент согласовывает, есть финансовая часть. Поэтому целесообразнее задавать такие вопросы людям, которые за это отвечают. Конечно, если анализировать то, что говорит Юрий Николаевич в СМИ, он никогда не доволен, ему постоянно хочется лучшего, и это нормально, люди так устроены, стремиться к лучшему. Конечно, думаем в этом направлении, работа ведется.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
07.05.2024 в 17:58
Піз.дун-задушевник. Це називається добровільно- примусовий захват . А по-сучасному- рейдерство . Так само як КривБарсодрочіус відбирає на глід пенсію у своєї не раз битою ним матусі, за що й отримав судимість
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
07.05.2024 в 17:58
Піз.дун-задушевник. Це називається добровільно- примусовий захват . А по-сучасному- рейдерство . Так само як КривБарсодрочіус відбирає на глід пенсію у своєї не раз битою ним матусі, за що й отримав судимість
Ответить
1
0

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