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Кабаев: Мне очень интересно сыграть с таким Шахтером, очень жду эту игру
Шахтер и Динамо сыграют уже в субботу
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "
"Мне очень интересно сыграть с таким "Шахтером", я очень жду эту игру. Если я раньше хотел забить (не обижаю эти команды) "Колосу", "Минаю", тут я хочу с "Шахтером", я ждал ее давно. Мы с предвкушением подходи к матчу.
Не смотря на то, что это наш конкурент, "Шахтер" показывает очень красивую, позитивную игру показывают. Много забивают, много бразильцев. Супер, молодцы. Как когда-то говорил Срна, если бы не было "Динамо", не было бы такого сильного "Шахтера". Это приятно слышать, супер что у нас есть такие сильные команды", - сказал Кабаев.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 11 мая, и начнется в 18:00.
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