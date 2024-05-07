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Кабаев: Мне очень интересно сыграть с таким Шахтером, очень жду эту игру

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер и Динамо сыграют уже в субботу

Кабаев: Мне очень интересно сыграть с таким Шахтером, очень жду эту игру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Мне очень интересно сыграть с таким "Шахтером", я очень жду эту игру. Если я раньше хотел забить (не обижаю эти команды) "Колосу", "Минаю", тут я хочу с "Шахтером", я ждал ее давно. Мы с предвкушением подходи к матчу.

Не смотря на то, что это наш конкурент, "Шахтер" показывает очень красивую, позитивную игру показывают. Много забивают, много бразильцев. Супер, молодцы. Как когда-то говорил Срна, если бы не было "Динамо", не было бы такого сильного "Шахтера". Это приятно слышать, супер что у нас есть такие сильные команды", - сказал Кабаев.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 11 мая, и начнется в 18:00.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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