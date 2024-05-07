Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билеты на матч Шахтер – Динамо были проданы за 4 минуты
Также в связи с ажиотажем Шахтер устроил благотворительный аукцион
shakhtar.com
В понедельник, 11 мая, на "Арене Львов" состоится матч 28 тура
Как сообщили в "Шахтере", билеты на этот матч были раскуплены за 4 минуты.
Поскольку все билеты проданы за 4 дня до матча, "Шахтер" объявил благотворительный аукцион, на котором можно приобрести дополнительный пропуск, мяч и футболку с этой игры с автографами. Все деньги пойдут на ВСУ.
Напомним, что за три тура до финиша чемпионата "Шахтер" лидирует в турнирной таблице и опережает "Динамо", которое идет вторым, на 4 очка.
Популярное сейчас
- СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство Зеленского
- Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО