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Билеты на матч Шахтер – Динамо были проданы за 4 минуты

Премьер-лига
Обновлено

Также в связи с ажиотажем Шахтер устроил благотворительный аукцион

Билеты на матч Шахтер – Динамо были проданы за 4 минуты

shakhtar.com

Новина українською

В понедельник, 11 мая, на "Арене Львов" состоится матч 28 тура УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Динамо".

Как сообщили в "Шахтере", билеты на этот матч были раскуплены за 4 минуты.

Поскольку все билеты проданы за 4 дня до матча, "Шахтер" объявил благотворительный аукцион, на котором можно приобрести дополнительный пропуск, мяч и футболку с этой игры с автографами. Все деньги пойдут на ВСУ.

Напомним, что за три тура до финиша чемпионата "Шахтер" лидирует в турнирной таблице и опережает "Динамо", которое идет вторым, на 4 очка.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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