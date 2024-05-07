Билеты на матч Шахтер – Динамо были проданы за 4 минуты

В понедельник, 11 мая, на "Арене Львов" состоится матч 28 тура УПЛ , в котором "Шахтер" примет "Динамо".

Как сообщили в "Шахтере", билеты на этот матч были раскуплены за 4 минуты.

Поскольку все билеты проданы за 4 дня до матча, "Шахтер" объявил благотворительный аукцион, на котором можно приобрести дополнительный пропуск, мяч и футболку с этой игры с автографами. Все деньги пойдут на ВСУ.

Напомним, что за три тура до финиша чемпионата "Шахтер" лидирует в турнирной таблице и опережает "Динамо", которое идет вторым, на 4 очка.