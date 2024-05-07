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Журналист рассказал о будущем Григорчука в Черноморце и о серьезных летних кадровых проблемах команды

Премьер-лига
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От инвестора пока что больше одни обещания

Журналист рассказал о будущем Григорчука в Черноморце и о серьезных летних кадровых проблемах команды

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о будущем главного тренера "Черноморца" Романа Григорчука в одесском клубе.

"Разговоры и консультации об этом между Григорчуом и главным инвестором клуба Романом Борисом Кауфманом ведутся, они в контакте.

Кауфман вроде как говорит, что все будет хорошо, что в следующем сезоне будет сбережен нынешний бюджет клуба, а может он будет и больше, что позволит "Черноморцу" компенсировать кадровые потери, а они будут огромные. У многих игроков истекают контракты и их в клубе не будет. И это касается не только Брагару и Путри. Я слышал и про Кузыка, Варакуту, Салюка.

Проблема в том – что это все слова от инвестора, и в предыдущих случаях я не вижу, чтобы они были подкреплены конкретными действиями.

Потому что, как бы Григорчук не любил Одессу, но оставаться на таких воздушных обещаниях очень рискованно тренеру, которому уже 59 и который хочет строить карьеру в серьёзном клубе", - рассказал Спиваковский.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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