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Как Мудрик. TMW назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова
Ну и обновленный список претендентов за игрока
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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По данным источника, в Италии продолжают следить за игроком "Наполи" и "Ювентус". Также в Англии проявляют интерес к Судакову "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Напомним, что ранее гендир "горняков" Сергей Палкин заявлял, что клуб зимой отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро плюс бонусы.
В текущем сезоне хавбек провел 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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