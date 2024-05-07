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Как Мудрик. TMW назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова

Премьер-лига
Обновлено

Ну и обновленный список претендентов за игрока

Как Мудрик. TMW назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" хочет получить за хавбека команды Георгия Судакова 70 миллионов евро, сообщает итальянское издание TUTTOmercatoWEB.

По данным источника, в Италии продолжают следить за игроком "Наполи" и "Ювентус". Также в Англии проявляют интерес к Судакову "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Читайте такжеDaily Mail: Челси провел переговоры с представителями Судакова

Напомним, что ранее гендир "горняков" Сергей Палкин заявлял, что клуб зимой отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне хавбек провел 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
07.05.2024 в 20:40
к вчерашней новости про палкина и судокова : палкин сказал челси . - Мудрик не может раскрыться без Судокова . Давайте ещё 70 лямов
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
07.05.2024 в 20:40
к вчерашней новости про палкина и судокова : палкин сказал челси . - Мудрик не может раскрыться без Судокова . Давайте ещё 70 лямов
Ответить
0
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