Как Мудрик. TMW назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова

" Шахтер " хочет получить за хавбека команды Георгия Судакова 70 миллионов евро, сообщает итальянское издание TUTTOmercatoWEB.

По данным источника, в Италии продолжают следить за игроком "Наполи" и "Ювентус". Также в Англии проявляют интерес к Судакову "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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Напомним, что ранее гендир "горняков" Сергей Палкин заявлял, что клуб зимой отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне хавбек провел 32 матча за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.