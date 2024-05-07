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Киевское Динамо предложило Луческу должность гендиректора, - румынские СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Решение тренер будет принимать летом

Киевское Динамо предложило Луческу должность гендиректора, - румынские СМИ

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Мирче Луческу в июле исполнится 79 лет, однако румынский специалист не собирается покидать мир футбола. После своей отставки из "Динамо" в ноябре, имя Луческу связывали с турецкими и румынскими клубами, и перед летним межсезоньем слухов только прибавилось.

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В частности, как рассказывает Gazetei Sporturilor, на Луческу претендует бухарестский "Рапид", также у него есть предложение и у Украины - вернуть бывшего тренера якобы пытается киевское "Динамо", правда, уже на должность генерального директора.

Сам Луческу отмечает, что будет принимать решение относительно своего будущего после первого июня.

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Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.05.2024 в 20:03
Таке враження, що Луческу має компромат на Суркіса. Шовковський ледве витягнув команду після ями, у яку затягнув румун, як тут знову Суркіс наступає на граблі.
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Комментарии 2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.05.2024 в 20:03
Таке враження, що Луческу має компромат на Суркіса. Шовковський ледве витягнув команду після ями, у яку затягнув румун, як тут знову Суркіс наступає на граблі.
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LEVgcUqs (Чернігів)
07.05.2024 в 19:26
Навіщо воно Динамо? Тільки ж трохи відійшли і знову в прірву?
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