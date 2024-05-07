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Киевское Динамо предложило Луческу должность гендиректора, - румынские СМИ
Решение тренер будет принимать летом
Фото: fcdynamo.com
Мирче Луческу в июле исполнится 79 лет, однако румынский специалист не собирается покидать мир футбола. После своей отставки из "Динамо" в ноябре, имя Луческу связывали с турецкими и румынскими клубами, и перед летним межсезоньем слухов только прибавилось.
В частности, как рассказывает Gazetei Sporturilor, на Луческу претендует бухарестский "Рапид", также у него есть предложение и у Украины - вернуть бывшего тренера якобы пытается киевское "
Сам Луческу отмечает, что будет принимать решение относительно своего будущего после первого июня.
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