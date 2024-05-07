Вацко: Колос продал Фесюна Шахтеру за 3 млн евро

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что голкипер " Колоса " Кирилл Фесюн продолжит карьеру в "Шахтере".

"Колос" продал "Шахтарю" Фесюна. Порядка 3 млн евро там сумма была, насколько я помню", - сказал Вацко.

Также источник заявил, что часть этой суммы пойдет на летнее усиление команды.

Напомним, что информация о том, что "Шахтер" договорился о трансфере Фесюна всплывала и раньше, хотя стороны упорно отмалчивались на эту тему.

Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.