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Вацко: Колос продал Фесюна Шахтеру за 3 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Трансфер совершится летом

Вацко: Колос продал Фесюна Шахтеру за 3 млн евро

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн продолжит карьеру в "Шахтере".

"Колос" продал "Шахтарю" Фесюна. Порядка 3 млн евро там сумма была, насколько я помню", - сказал Вацко.

Также источник заявил, что часть этой суммы пойдет на летнее усиление команды.

Напомним, что информация о том, что "Шахтер" договорился о трансфере Фесюна всплывала и раньше, хотя стороны упорно отмалчивались на эту тему.

Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.

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Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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