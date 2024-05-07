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Вацко: Колос продал Фесюна Шахтеру за 3 млн евро
Трансфер совершится летом
Фото: ФК Колос
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что голкипер "
"Колос" продал "Шахтарю" Фесюна. Порядка 3 млн евро там сумма была, насколько я помню", - сказал Вацко.
Также источник заявил, что часть этой суммы пойдет на летнее усиление команды.
Напомним, что информация о том, что "Шахтер" договорился о трансфере Фесюна всплывала и раньше, хотя стороны упорно отмалчивались на эту тему.
Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за "Колос" 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.
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