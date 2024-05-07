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Ярмоленко: Никаких рекордов нет в голове, самое главное – стать чемпионом

Премьер-лига
Обновлено

У Ярмоленко уже 105 голов в УПЛ

Ярмоленко: Никаких рекордов нет в голове, самое главное – стать чемпионом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем состоянии после травмы, а также о возможности побить рекорд Максима Шацких (124 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

"Решать тренеру, но я рад, что в матче с "Колосом" мне удалось отыграть 90 минут. Не было Ваната, я играл форварда, для меня это не новая позиция – играл в центре и в "Вест Хэме", и в "Динамо" раньше, и в сборной Украины бывало.

Рекорд Шацких по голам в чемпионатах Украины? Нет этого в голове вообще. Никаких рекордов, самое главное – стать чемпионом", – сказал Ярмоленко.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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