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Ярмоленко: Никаких рекордов нет в голове, самое главное – стать чемпионом
У Ярмоленко уже 105 голов в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "
"Решать тренеру, но я рад, что в матче с "Колосом" мне удалось отыграть 90 минут. Не было Ваната, я играл форварда, для меня это не новая позиция – играл в центре и в "Вест Хэме", и в "Динамо" раньше, и в сборной Украины бывало.
Рекорд Шацких по голам в чемпионатах Украины? Нет этого в голове вообще. Никаких рекордов, самое главное – стать чемпионом", – сказал Ярмоленко.
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