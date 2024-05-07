Капитан Вереса: О вылете из элиты не может быть и речи

Капитан " Вереса " Валерий Кучеров прокомментировал матч 27 тура УПЛ с "Минаем" (3:1).

"Если бы не вратарь "Миная" Александр Кемкин, то мы бы еще до перерыва сняли с повестки дня вопрос о победителе. Но во втором тайме даже его отличная игра не помогла "горожанам" спастись от поражения.

На мой взгляд, в текущем сезоне "Верес" лучше всего сыграл в поединках с соседями по турнирной таблице – "Оболонью" и вчера – с "Минаем". Кстати, эти команды играли с нами в пять защитников, но нам удавалось находить уязвимые места в их насыщенной обороне. Потому что хорошо выучили соперников. В частности, с "Минаем" эффективно действовали в переходной фазе: стоило гостям перехватить мяч на своей половине поля, как благодаря умелому отбору мы сразу же начинали атаковать при более благоприятных условиях.

Впереди у "Вереса" еще три поединка с визави, которые также находятся в нижней части турнирной таблицы. Верим в свои силы. О вылете из элиты не может быть и речи", - сказал Кучеров.