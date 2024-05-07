Гендиректор Металлиста 1925: Слова комментатора Волочая – ложь и бред. Он должен за них отвечать

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал информацию от комментатора Виталия Волочая, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) считает, что "Металлист 1925" имеет большие основания считаться преемником старого "Металлиста", и поэтому новый "Металлист" чист от всех долгов.

"Первое. Посмотрел фрагмент передачи с участием этого журналиста (Виталий Волочай в КДК – прим.) и был очень удивлен тем, что мне вообще приходится комментировать судебные дела и судебные решения по футбольному клубу "Металл". Но если от журналиста прозвучали какие-то предположения в адрес "Металлиста 1925", то, конечно, мы не можем воздержаться от комментариев.

Хотя мне очень интересно, как это решение CAS вообще попало в руки журналиста. Вряд ли ему это решение предоставил там фигурирующий адвокат Каяду. Это очень любопытно.

Второе. Журналист, который говорит, что "Металлист 1925" получает какие-то жалобы, наверное, не до конца разобрался в некоторых моментах по поводу претензий на выплату задолженности футболистам со стороны клуба, который имеет задолженность.

За четыре года до переименования "Металла" в "Металлист" наш клуб не получал ни одного запроса от ФИФА. Единственное, что мне известно – были письма на электронную почту с запросом разъяснения от представителей футболистов, которым должен деньги "Металлист". Нам достаточно было ответить, что наш клуб не является "Металлистом". На этом все кончилось.

То есть, утверждение о том, что было рассмотрение какого-то дела, например дела Каяду против "Металлиста 1925" – это неправда.

Такую жалобу, как мне известно, футболист может подать в течение двух лет. Я еще раз скажу, что четыре года до появления "Металлиста" никаких жалоб не было. С появлением, то есть, переименованием "Металла" в "Металлист", эти жалобы появились. Но они были не в наш адрес, а в адрес "Металлиста".

Третье. Нужно вообще дать разъяснение болельщикам, функционерам и причастным к футболу людям о том, как появляются жалобы на апелляцию. Есть стандартная процедура обращения футболистов не в CAS, а в ФИФА. И решение ФИФА о выплате задолженности футболисту – это и есть решение ФИФА о правопреемстве, которое клуб может обжаловать. Я не удивлюсь, если решение по делу Каяду не было единственным.

Мы не видели этого решения (о том, что суд в Лозанне считает "Металлист 1925" имеющим больше оснований считаться правопреемником "Металлиста" – прим.). Мне трудно сказать, было ли в решении название "Металлист 1925" именно в контексте, который использует журналист, Виталий. Честно говоря, мне было довольно смешно, когда подобные вещи возникают. Не хочу сказать, что это какая-нибудь теория заговора. Но это очень смешно. Повторюсь, откуда у Виталия Волочая решение суда? Было бы еще смешнее, как бы это решение появилось у другого журналиста.

Мне кажется, что решение ФИФА по Каяду – это не единственное решение ФИФА о правопреемстве одного "Металлиста" другому "Металлисту". Как-то дико: один и тот же офис, эмблема, стадион, президент, функционеры, цвета, город. Если это не указывает на правопреемство – это мне не совсем понятно.

Кассационный суд Лозанны может рассматривать эту жалобу со стороны "Металлиста" (о правопреемстве от старого "Металлиста" – прим.). Это, должно быть, и произошло. Но это не говорит о том, что он никому ничего не должен. Давайте подождем. Сегодня все хотят увидеть это решение и узнать, есть ли там вообще слова о "Металлисте 1925". Мне очень интересно, есть ли эти слова там или нет. Я уверен, что CAS в Лозанне не может упоминать "Металлист 1925" ни в каком контексте, рассматривая дело Каяду против "Металлиста". При чем здесь "Металлист 1925"? У меня возникают недоразумения, когда уважаемый журналист или как он классифицирует себя, говорит такие вещи, что якобы CAS признал "Металлист 1925" правопреемником – это не вписывается ни в какие рамки. Бред.

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Все отлично понимают, как "Металлист 1925" начинал свой путь. Он начинал именно с любителей. Если сравнить путь "Металла", он сложился несколько иначе. Они не начинали с любителей. Обвинять "Металлист 1925" в том, что он заранее имеет признаки правопреемства, может делать только специалист, не имеющий компетенции в этом вопросе. "Металлист 1925" всегда соблюдал правовые каноны, в отличие от "Металла", получившего аттестат от УАФ на участие во второй лиге по документам футбольного клуба "Волчанск". С этим, возможно, мало кто знаком, но это факт. С тем пылом, с которым "Металл" выходил из второй лиги в первую – это о многом свидетельствует. К этому не может быть никаких вопросов.

Болельщики "Металлиста 1925" могут быть спокойны на сто процентов. Не только болельщики, но и футболисты. Я вообще не понимаю, зачем и как притягивают "Металлист 1925" за уши к каким-то токсичным историям. На данный момент все эти истории потерпели фиаско. Ничего, кроме информационных волн в течение нескольких дней, не удавалось и вряд ли когда-нибудь удастся сделать.

Повторюсь, ни одного иска к "Металлисту 1925" не было. Никакого прецедента не было, никакого упоминания об этом не было. То, что говорит Волочай, что было какое-то дело и оно прожило недолго – это ложь, бред. Зачем он об этом говорит – у меня есть несколько предположений. Либо ему кто-то сказал это говорить, либо он это придумал.

Фактов, подтверждающих то, что он сказал, нет вообще. Я могу заявить об этом публично. Если он не глубоко погружен в материал – это журналистская ошибка, по моему мнению. Если журналист дает непроверенную информацию, то он не может называть себя журналистом. Если ты собираешь информацию, анализируешь ее – ты должен спросить ее у той стороны, которую ты приобщаешь к этому делу. Почему он не обратился ко мне или к нашим юристам? Было ли дело Каяду с "Металлистом 1925" или не было?

Я спросил сегодня утром своих работников – ни один из них не слышал фамилии Волочая, запросов прокомментировать этот вопрос не получал. Волочай должен отвечать за эти слова. А эти слова я не могу классифицировать никак иначе, кроме как назвать их ложью и бредом. Такое объяснение", – отметил Неделин.